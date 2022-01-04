استشاري مناعة يحذر.. دور البرد قد يكون إصابة بـ أوميكرون

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، إن البلاد فى فصل الشتاء، وهذه الفترة يصاب المواطنون بالبرد العادي، ولكن من الممكن أن يعتقد الشخص أنه مصاب بالبرد وقد يكون مصابا بـ أوميكرون.

وأضاف استشاري الحساسية و المناعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الشخص عندما يصاب بالبرد عليه أن يجلس فى البيت، ولا ينزل فى أى مكان.

ولفت إلى أن الشخص المصاب بـ البرد العادي، عليه أن يجلس أسبوعا فى البيت ويحصل على الأدوية التى تعطى لـ البرد، وبعد ذلك إذا كانت الأعراض شديدة يجب الذهاب لـ طبيب، لتحديد الأدوية لأنه من الممكن أن يكون كورونا، أو متحور من كورونا.

وأشار إلى أن الشخص إذا كان يعانى من ارتفاع فى الحرارة، و تكسير فى الجسم، ومشكلات فى الحلق، عليه أن يذهب للطبيب، لتجنب انتشار العدوى.

وأوضح أن الشخص من الممكن أن يكون مصابا بـ متحور من كورونا، ويعتقد أنه مصاب بالبرد.