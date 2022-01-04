بعد حديث النقابة .. برلماني : نحتاج لسد عجز أطقم التمريض بالمستشفيات المركزية

قال النائب أحمد الطحاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الفترة الراهنة تشهد وجود عجز في أعداد أطقم التمريض ولابد من وضع حلول لمواجهة هذا النقص وهذا ما تسعي إليه نقابة التمريض وذلك بعد رصدها مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمهنة والبدء في معالجتها.

وعن أهم الإجراءات التي تسهم في تطور مهنة التمريض، أضاف " الطحاوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه من الضروري التركيز علي إلحاق أطقم التمريض بـ المستشفيات المركزية والعامة بدلا من الوحدات الصحية خاصة وأنها في حاجة قصوي لسد العجز بها، حيث يتم ذلك عن طريق إلزام خريج المدرسة أو كلية التمريض بهذا الشرط لمدة لا تقل عن 10 سنوات من بداية مزاولة المهنة، معقبا " كل اللي بيتخرج عايز يشتغل في وحدة صحية عشان الشغل بيكون بسيط".

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن التوسع في إنشاء معاهد فنية وكليات للتمريض من أهم الخطوات التي تعمل علي سد العجز، قائلا : بالفعل بدأت الدولة في هذا الملف وبدائرتي بمركز الحسينية تم تخصيص جزء من مدرسة لتعليم التمريض".

وناشد البرلماني، بأهمية منح الأطقم الطبية حوافز نقدية تسهم في تشجيعهم علي مزاولة مهنتهم بكل تفاني وجدية مما يدعم جودة سير العمل وينعكس علي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بعد أن كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، عن خطة تغطية عجز أطقم التمريض بكافة المستشفيات فى مصر.

وقالت "محمود"، فى بيان لها اليوم، إن الدولة تتوسع رأسياً وأفقياً لتغطية عجز التمريض فى كافة المحافظات، وذلك بالتوازى مع خطة تطبيق التأمين الصحى الشامل، حيث اتجهت وزارات الصحة والتعليم العالى لافتتاح معاهد فنية وكليات للتمريض إلى جانب مدارس التمريض بنظام الخمس سنوات والتى تعادل المعاهد الفنية.

وأفادت نقيب التمريض، بأن تطبيق منظومة التأمين الصحى في المحافظات كان له دور كبير في الحد من هجرة التمريض، وتهربهم من العمل في القطاع الحكومى، حيث إنه تمت زيادة الرواتب والحوافز المقدمة أطقم التمريض بالمنظومة.

وأكدت أن السنوات المقبلة ستشهد انفراجة في أعداد أطقم التمريض، لافتة إلى أنه سيتم القضاء على عجز التمريض نهائياً خلال العامين المقبلين.

وتابعت “رغم من كون مهنة التمريض من المهن الصعبة، إلا أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ستقضى على تسرب التمريض”.

وقالت إن الهيئة العامة للرعاية الصحية تقوم بتدريب أطقم التمريض على التخصصات الدقيقة والحرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالتوازى مع تغطية العجز بالمستشفيات.

وأشار إلى أنه يتم تدريب أطقم التمريض نظرياً وعملياً على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة، كما تلقى التمريض تدريبات في مركز مجدى يعقوب للقلب ومعهد ناصر للتعامل مع حالات القلب وزراعات الكلى والكبد والنخاع وهى تخصصات جديدة على أطقم التمريض، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل بالتعاون مع الجانب الايطالى.