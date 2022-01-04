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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرافق الأقصر تعلن عن ضبط 18 ألف مخالفة إدارية خلال 2021

إدارة شرطة المرافق
إدارة شرطة المرافق بالأقصر

قال خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، إن الإدارة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن المختلفة على مستوى المحافظة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021، تمكنت من تحرير 18180 مخالفة إزالات إدارية.

كما حررت 8039 محضر إشغال طريق، و3174 بائع متجول، و247 إدارة منشأة بدون ترخيص، و1019 مخالفات إلقاء قمامة على جوانب الطرق، و1675 مخالفات نظافة، و2820 مخالفة قرار الغلق، و3547 مضبوطات متنوعة، و8806 مخالفة عدم ارتداء كمامة، و815 محاضر تقديم نرجيلة، و2526 مضبوطات نرجيلة.

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ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق وتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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