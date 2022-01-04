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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن الطريق السياحي الجديد: 10 دقائق تكون في المنيب.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الطريق السياحي الجديد الرابط بين حدائق الأهرام بإتجاه  دائري المنيب والمعادي ومدينة نصر والتجمع الخامس.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الطريق يختصر المسافة للمتجه نحو شرق القاهرة «خلال 10 دقايق تكون عند المنيب»، مؤكدًا أن الطريق الدائري سيتم الإنتهاء منه آخر شهر يناير.


وأوضح أن المتجه إلى شرق القاهرة (القاهرة الجديدة) عبر محور شينزوا آبي يصل خلال 12 دقيقة، مؤكدًا أن الأسعار زادت في أمريكا في حين لم يتم زيادة المرتبات.

وقال إيهاب عباس الإعلامي والباحث فى الشأن الأمريكى الدولى، إنه تحدث فى العام الماضى عن تعامل الرئيس الأمريكى ترامب فى هذا التوقيت، مع جائحة كورونا، وأن الديمقراطيون انتقدوا ترامب فى معالجة أزمة فيروس كورونا.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكى الحالى بايدن هو الآخر لا يستطيع التعامل مع الحالات التى ترتفع بشكل كبير.

ولفت إلى أن بايدن فى العام الماضى كان يطالب ترامب بـ توفير مساعدات وغلق، ولكنه فى هذا التوقيت لا يستطيع التعامل، معلقًا: "ودن من طين وأخري من عجين".

وأشار إلى أن التضخم فى الأسعار فى أمريكا ضرب كل شئ، وأن المصاريف فى الشهر ارتفعت 500 دولار، وأن هذا الأمر يؤكد أن الدخل أقل من المصروف.

وكشف أن سلاسل الإمداد والتمويل شهدت زيادات كبيرة فى الأسعار، وأن هناك بعض الأشخاص يشترون البضائع من المحلات، ويبيعونها عبر الإنترنت بأسعار عالية، معلقًا: "السوق السوداء أصبحت رائجة فى أمريكا".

وأكد أن علبة اللبن 4 لتر كانت بـ 3.5 دولار، والآن ارتفعت بنسبة 25%، واللحمة كانت بـ 4 دولار، والآن بـ 6.5 دولار، أى بزيادة تصل لـ 20%، والبنزين كان بـ 2.14 دولار، والآن وصل لـ أكثر من 4 دولارات، و5 دولارات، 6 دولار، لافتا إلى أن سعر الدولار غير محكوم.

وأكد أن الزيادة فى المرتبات فى أمريكا ضعيفة جدًا، وأنه خلال 8 سنوات ارتفع مرتبه 3% فقط، وفي أمريكا خلال العامين الماضيين يقومون بـ طباعة أموال فقط، ولا يوجد مقابل سندات لها أو ذهب.

 

وكشف أن إشارات المرور بها من يطلبون المساعدات، وهناك بعض المواطنين فى الشارع لـ يجدون مناول للعيش فيها، ومن يشاهد أمريكا من فوق بعكس الذى يشاهدها من الداخل، وأكد أنه يسعى لعمل فيلم وثائقى عن الأوضاع الحقيقية فى أمريكا.

وأكد أن بعض المواطنين أصبحوا يشترون سلاح، خوفا من الأيام المقبلة.


 

 

أحمد موسى الطريق السياحى حدائق الاهرام المنيب صدى البلد

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