ضغط نفسي رهيب.. تفاصيل جديدة في واقعة فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة..فيديو

قالت شاهيناز، شقيقة الطالبة بسنت، إن شقيقتها كانت تتصرف بطبيعية وتلقائية حتى إنتحارها مؤكدة أنها لم تتوقع على الإطلاق أن تقوم بالإنتحار.

وأضافت شاهيناز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار"، عبر فضائية “النهار"، أن المتهمين كانوا زملاء لـ بسنت بالدراسة، مشيرة إلى أن شقيقتها من حملة القرآن الكريم.

وتابعت شاهيناز، أن بسنت ذهبت لأداء صلاة الجمعة وأخذت حباية الفئة السامة بعد أداء الصلاة، وتوفيت يوم السبت مساءا.

أقدمت على الإنتحار

وأشارت شقيقة الطالبة بسنت إلى أن شقيقتها أقدمت على الإنتحار بعد تعرضها لضغط نفسي رهيب.