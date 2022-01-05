السيطرة على حريق هائل بمخزن مراتب بكفر الزيات

دون وقوع إصابات أو ضحايا

شهدت قرية كفر العرب التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق هائل بمخزن مراتب نتيجة حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق هائل وتمت السيطرة علي الموقف دون وقوع إصابات أو ضحايا قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بنشوب النيران بمخزن بقرية كفر العرب بنطاق دائرة مركز كفرالزيات .

كما باشر القيادات الأمنية والتنفيذية دورها بالانتقال إلي موقع الحادث بمشاركة إشراف رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء وتم إخماد نيران الحريق .

وكشفت التحريات الأمنية للمعاينة الأولية للخبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتبين نشوبه إثر حدوث ماس كهربائي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.