وزير قطاع الأعمال:نجهز مصنعا كبيرا للغزل بالمحلة.. و7مليارات جنيه لتطوير قطاع النسيج..فيديو

تقدم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بخالص العزاء لشهيد شركة النصر للغزل والنسيج وتمنى الشفاء للمصابين، مؤكدا أنه تم ضم شركة النصر للغزل والنسيج إلي مصنع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بالإضافة أيضا إلي مصنع كفر الشيخ .

وإضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناه " أم بي سي مصر " ، أننا نعمل على إقامة مصنع كبير للغزل والنسيج في المحلة والمصانع القديمة يصل عددها إلي 4او 6 مصانع نعمل علي تطويرها، لافتا إلي أن المصنع الذى انهار سقفه اليوم يحتوي على 26 ماكينة تم نقل اغلبها ولم يتبق إلا 4 أو 5 ماكينات .

وأوضح الوزير أننا نعمل على تطوير 65 مبنى لهذه المصانع وأنفقنا عليها 7.2 مليار جنيه وثلث ما سيتم انفاقه سيكون في المباني والإنشاءات .