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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد | توقعات الجماهير لمباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

تترقب جماهير الكرة المصرية بكل شغف، انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون بالفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

حيث بدأ العد التنازلي لبداية كأس أمم إفريقيا 2021 مع انتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي أسفرت عن تأهل كبار القارة .

ورصدت عدسة صدي البلد توقعات الجماهير لمباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية وتشكيل المباراة.

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في البداية قال محمد سعد : منتخب المصري هو سيد أفريقيا والأكثر تتويجا باللقب القاري ، و أتوقع فوز مصر بهدفين مقابل هدف لنيجيريا ، واما بالنسبة للتشكيل أتوقع  محمد أبو جبل حارس مرمي ومحمد شريف  ومصطفى محمد مهاجمين .

و أضاف عبدلله خالد: أتوقع فوز مصر في مباراة نيجريا و بطولة كأس الأمم الافريقية و تألق منتخب مصر في ظل وجود كيروش.

وأكد محمد علي : نيجيريا فريق قوي وأتوقع خسارة مصر بهدف مقابل هدفين لنيجريا، اما عن التشكيل أتوقع محمد صبحي حارس المرمي ، و عمرو السولية وحمدي فتحي وسط الملعب.

و لفت مروان سعد :  المنتخب لديه لاعيبة ممتازة و مدربه على أعلى مستوي قادرة على الفوز بكأس الأمم الافريقية و تحقيق ٣ أهداف مقابل لا شيء ضد نيجريا .

واختتم أحمد محمد أنه يتمنى فوز المنتخب بالبطولة وتدريب اللعيبة بشكل مستمر هذه الفترة.

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