محامي أسرة بسنت: المتهمان بفبركة الصور 15 و17 سنة.. فيديو

قال عبد الله أبو المجد خطيب شقيقة الطالبة بسنت المنتحرة ومحامي الأسرة، إنه تم التحقيق معهم في الواقعة، وتم اتهام شابين في النيابة ببلاغ رسمي يؤكد أنهما قاما بتركيب الصور لبسنت ونسبا إليها فيديو وصورة أخريين.

وأضاف أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن وزارة الداخلية ألقت القبض علي الشابين وبعدها قامت وزارة الداخلية بإصدار بيان تفيد فيه تفاصيل القبض علي الولدين.

وأوضح أبو المجد، أن أعمار الولدين تتراوح ما بين 15 إلي 16 سنة، مشيرا إلي أن النيابة قامت بعمل معاينة في منزل بسنت اليوم.

