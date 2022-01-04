أحمد عز: فيلم الجريمة مختلف تماما عن أعمالي السابقة.. فيديو

قال الفنان أحمد عز، إن اليوم كان العرض الخاص لفيلم الجريمة، مؤكدا أن الفيلم مختلف تماما عن الأفلام التي قدمها من قبل وأنه راضي عن نفسه جدا.

وأضاف أحمد عز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه سعيد ببطولة فيلم الجريمة لأنه عمل فني جديد، ورود الأفعال بعد العرض الخاص مهمة جدا وننتظرها لأنها مؤشر مبدئي.

وأوضح أحمد عز، أن فيلم الجريمة تدور أحداثه خلال فترة السبعينيات ويعتمد أكثر علي الحالة النفسية للأبطال، مشيرا إلي أن التجهيزات للفيلم كانت علي أعلي مستوي وهذا ما ساعد في نجاحه، قائلا: “شرف لأي حد أنه يشتغل مع شريف عرفة وهذا عملي الثاني معه وأتمني أن يتكرر باستمرار”.