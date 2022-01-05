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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تهاني عيد ميلادها .. ليلى علوي توجه رسالة لجمهورها

ليلى علوي
ليلى علوي

وجهت النجمة ليلى علوي رسالة شكر لجمهورها ومحبيها على تهنئتها بعيد ميلادها الذي صادف أمس الرابع من شهر يناير الجاري.
 ونشرت ليلى علوي صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: "شكرا علي امنيات عيد ميلادى،  الكلمات الحلوة وبوستات الحب". 
 ويوافق يوم 4 يناير عيد ميلاد النجمة ليلى علوي، أيقونة الجمال والرقي والإحساس في الوسط الفني، والتي تتميز بملامح بريئة صافية جعلتها تحظى بمكانة كبيرة في قلوب الجمهور.
 

وأنهت ليلى علوى عاما مليئ بالنجاحات خلال 2021، توجت بتكريمها في الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
 
في رصيد ليلى علوى أكثر من 150 عملا متنوعا بين السينما والمسرح والتلفزيون، وعديد الأدوار الهامة منها مثلا "إنذار بالطاعة"، "المغتصبون" و"المصير" و"بحب السيما" “ليلة البيبى دول”، ألوان السما السبعة"، سمع هس"، “اضحك الصورة تطلع حلوة”، و"تفاحة"، الذى نالت من خلاله لقب تفاحة السينما المصرية.
 

قطة السينما كما يروق للبعض تسميتها من مسرحياتها “عش المجانين”، “الجميلة والوحشين”، “البرنسيسة”، ومن أشهر مسلسلاتها "حديث الصباح والمساء"، و"نابليون والمحروسة"، و"حكايات وبنعيشها" و"العائلة" و"بنت من شبرا" و"فرح ليلى".
 

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IMG_٢٠٢٢٠١٠٥_٠١٤٠٠٢
الفنانة ليلى علوى تهاني عيد ميلادها رسالة للجمهور عيد ميلادها رسالة شكر النجمة ليلى علوي

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