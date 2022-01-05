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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط تهم الاعتداء الجنسي عن حاكم نيويورك السابق

حاكم نيويورك السابق
حاكم نيويورك السابق

أسقط ديفيد سواريس مدعي عام نيويورك، تهم الاعتداء الجنسي ضد أندرو كومو، الحاكم السابق للولاية الأمريكية.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة ألباني، ديفيد سواريس، إن مراجعة شاملة ومستقلة للتحقيق في الادعاءات ضد الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو قد انتهت.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن أن بريتاني كوميسو المساعدة السابقة لأندرو كومو، التي تقدمت بشكوى جنائية ضدالحاكم السابق لولاية نيويورك تضمنت اتهامات بالتحرش الجنسي، أخبرت بمكتب المدعي العام إسقاط الدعوى.

ويأتي قرار المدعي العام لمقاطعة ألباني، قبل 3 أيام من موعد مثول أندرو كومو أمام المحكمة.

وفي أغسطس الماضي، أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، استقالته، بعد أيام من توصل تحقيق مستقل إلى تحرشه جنسيا بعدد من النساء.

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ووصف أندرو كومو، خلال مؤتمر صحفي، التحقيقات بحقه بأنها "ذات دوافع سياسية"، قائلا إنه سيتنحى لأنه "لا يرغب أبدًا في أن يكون غير مُجدٍ بأي شكل من الأشكال".

وكان كومو، صاحب الـ 63 عاما، أكد في وقت سابق أنه "لم يلمس أبدا أي شخص بطريقة غير لائقة"، وذلك بعدما خلص التحقيق معه أنه تحرش جنسيا بالعديد من موظفات حكومة الولاية.

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