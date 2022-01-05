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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي آيفون وآيباد.. سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy S21 FE 5G

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

تعمل على تجميد جهازك.. ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي آيفون وآيباد

كشف باحث متخصص في مجال الأمن الإلكتروني ثغرة أمنية خطيرة يمكنها تدمير هواتف آيفون وأجهزة آيباد من خلال تجميدها تماما مما يفقد المستخدم القدرة على استخدامها وتعطيلها بشكل كلى.

 

آبل تحتفل بطريقتها الخاصة بوصولها لأغلى شركة في التاريخ بـ3 تريليونات دولار

يبدو أن عام 2022 سيكون "وش السعد: على شركة آبل الأمريكية حيث حققت الشركة أضخم إنجاز عالمي وهو الوصول لرأس مال سوقى متجاوزة 3 تريليونات دولار، لتصبح أول شركة في التاريخ تصل لهذه القيمة السوقية.

 

ريلمي تعلن رسميا عن هواتفها الرائدة Realme GT 2.. صور

أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميا منذ ساعات قليلة عن سلسلة هواتف الرائدة Realme GT 2، والتى تأتى بمواصفات عملاقة خاصة مع هاتف Realme GT 2 Pro الأكثر تميزا في السلسلة، حيث تعتبر الهواتف مرشحة للمنافسة على أفضل هواتف أندرويد للربع الأول من العام الجديد 2022 ، مع هواتف شاومى ووان بلس وشاومى.

 

سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy S21 FE 5G .. سعر ومواصفات

 

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفها Galaxy S21 FE 5G والذى يعد أرخص هاتف رائد لها، حيث كان من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف العام الماضي، ولكن بسبب مشكلة النقص العالمي للرقائق وأشباه والموصلات قامت الشركة بتأجيله أكثر من مرة، حتى أعلنت عنه منذ ساعات.  

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا شاومي شركة سامسونج

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أخبار التكنولوجيا| ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي آيفون وآيباد.. سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy S21 FE 5G

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