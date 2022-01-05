سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy S21 FE 5G .. سعر ومواصفات

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفها Galaxy S21 FE 5G والذى يعد أرخص هاتف رائد لها، حيث كان من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف العام الماضى، ولكن بسبب مشكلة النقص العالمي للرقائق وأشباه والموصلات قامت الشركة بتأجيله أكثر من مرة، حتى أعلنت عنه منذ ساعات.

وبحسب موقع The Verge فإن هاتف Galaxy S21 FE 5G يتميز بمواصفاته الجبارة مع أداء قوى للغاية، وتصميم شبابي أنيق ومميز بالإضافة إلى مقاس شاشة أكبر من هاتف Galaxy S21 ، مع سعر مناسب .



ويأتى هاتف Galaxy S21 FE 5G بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار.

ويقدم هاتف Galaxy S21 FE 5G كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .

ويعمل هاتف Galaxy S21 FE 5G بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.

ويحتوى هاتف Galaxy S21 FE 5G على بطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي ، ونظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 12 ، واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 4 .



ويبدأ سعر هاتف Galaxy S21 FE 5G من 699 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 11 ألف جنيه مصرى.

