بمناسبة أولمبياد بكين.. سامسونج تطلق نسخة خاصة من Galaxy Z Flip3 5G

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن نسخة خاصة من هاتف Galaxy Z Flip3 5G القابل للطي، والذى كشفت عنه الشركة لأول مرة في شهر أغسطس الماضي، وذلك بمناسبة اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وبحسب موقع GSMArena فإن النسخة الجديدة من هاتف Galaxy Z Flip3 5G صدرت تحت اسم Winter Dream White باللون الأبيض وبتصميم رياضي يتناسب مع الحدث الرياضي الشتوى.

سامسونج تطلق نسخة خاصة من Galaxy Z Flip3 5G

كما تم تضمين الشعار الخاص بأولمبياد بكين الشتوية 2022 في النصف السفلي أسفل شعار سامسونج مباشرة الموجود على هاتف Galaxy Z Flip3 5G، كما سيبلغ الهاتف سعر 1258 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالي 19 ألف و 770 جنيه مصرى.

سامسونج تطلق نسخة خاصة من Galaxy Z Flip3 5G





ومن المقرر أن تبدأ مبيعات هاتف Galaxy Z Flip3 5G في 15 يناير المقبل، كما أنه من المتوقع أن تحمل الشركة الرياضيين الدوليين المشاركين في الحدث الرياضي الكبير نسخا من الهاتف مجانا ضمن حملة ترويجية.

سامسونج تطلق نسخة خاصة من Galaxy Z Flip3 5G





وجاء هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي، بشاشة داخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2208×1768 بكسل، تدعم سرعة تحديث تصل 120 هرتزا في الثانية.

سامسونج تطلق نسخة خاصة من Galaxy Z Flip3 5G

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، تم اقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية كبيرة تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت.

