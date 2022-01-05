إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار شمال المنيا

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي شمال قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا ، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم “4827 ص - ر - ي ملاكي” بأخرى رقم 9628 نقل بمقطورة رقم 4539 نقل محملة بالرخام بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي شمال قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص مقيمين جميعا بمحافظة الأقصر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، للعلاج والتحفظ على السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

