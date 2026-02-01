نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، في انطلاق فعاليات مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي يقام بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف على مدار يومي الأول والثاني من فبراير ٢٠٢٦

وأوضحت نائب المحافظ أن هذا المؤتمر يأتي في إطار سعي المجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف، ومنظمة تنمية المرأة إلى بناء مقاربة شاملة ومستدامة لتعزيز حقوق المرأة في العالم الإسلامي، من خلال استثمار الخطاب الديني والإعلامي في دعم جهود الحماية والتمكين، وبناء وعي مجتمعي إيجابي تجاه قضايا المرأة يناهض الصور النمطية والثقافات السلبية.

وأكدت على دور القيادة السياسية المصرية المُشرّف والبارز في دعم تمكين المرأة على كافة الأصعدة، و تعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع ودورها المؤثر في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.