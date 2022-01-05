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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسنة سقط عليها أجولة علف أسفل كوبري بطريق الإسماعيلية الصحراوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقت مسنة مصرعها اثر سقوط جولة علف عليها أسفل كوبري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.
تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد ورد بلاغ للمركز الاقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يؤكد وقوع حادث انقلاب سيارة رقم ٢٣٥١ط.ل.ر وسقوط حمولة عبارة عن ( أجولة علف) علي مواطنة أسفل كوبري المحور بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى.

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أسفر الحادث عن إصابة المواطنة وردة عبد الحميد ابراهيم غنام، ٤٠ سنة، مقيمة بابو صوير، بتوقف بالقلب والتنفس وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ولم تستجيب، وتم تأكيد الوفاة بمستشفي الجامعة.
تم التحفظ علي الجثة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولي التحقيق.

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