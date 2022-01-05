سيف زاهر يهنئ جماهير الزمالك بمرور 111 عاما على تأسيس النادي

هنأ الاعلامي سيف زاهر، جمهور وعشاق نادي الزمالك بمناسبة تأسيس 111 عام على تأسيس النادي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب بتغريدة: “كل ١١١ سنة وجماهير وعشاق قلعة نادي الزمالك الكبير والعريق سعداء وبخير”.



ويحتفل عشاق نادى الزمالك اليوم بمرور 111 على تأسيس النادي حيث تأسس يوم 5 يناير 1911 تحت اسم نادي قصر النيل لأنه كان يشغل مكان (كازينو النهر) الحالي بالجزيرة وكان الغرض في مكانه هذا هو أن يكون مقابلا للنادي الأهلي المصري وكان جورج مرزباخ رئيس النادي ورئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك قد حلم وتخيل بأن هذين الناديين يوما ما سيكونان أهم ناديين على مستوى القارة الأفريقية والعالم العربي.



وفي عام 1913 انتقل النادي إلى مقر ثان عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين في مكان مباني الشهر العقاري ودار القضاء العالي وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة التي كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.

ثم تغير اسمه مرة أخرى إلى نادي فاروق وكان ذلك في عام 1944 عندما حضر ملك مصر (فاروق) مباراة نهائي كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلي المصري وفاز الزمالك فيها على الأهلي 6-0 مما جعله يطلب من (حيدر باشا) وزير الحربية، ورئيس النادي وقتها أن يغير اسم النادي إلى (نادي فاروق) وتولي إسماعيل بك شيرين من أسرة محمد علي منصب نائب رئيس النادي.



ومع ثورة 23 يوليو 1952 تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائي, وهو نادي الزمالك وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين، على شارع جامعة الدول العربية، كما يقع نادي الترسانة بمواجهة نادي الزمالك بنفس المنطقة.



ويشتهر الزمالك بزيه الأبيض ذو الخطين الحمراوين بعرض قميص الفريق على الصدر، ويرمز اللون الأبيض لزي الفريق للسلام بينما يشير الخطان الحمروان للكفاح في سبيل النصر.



شعار نادي الزمالك عبارة عن رامي السهم في زى فرعوني يصوب سهمه نحو هدف، ويقصد بهذا الشعار التعبير عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية كما يشير إلى أن هدف النادي دوما هو تحقيق الانتصار.