عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مفاجأة سارة.. وزارة التربية والتعليم تكشف خطة تعيين المدرسين لسد العجز

طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازي نائب  وزير التربية والتعليم، عن تقدم الوزارة بخطة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن سد العجز في المعلمين لتدقيقها وبناء عليه تم عرضها علي مجلس الوزراء، لسد ذلك العجز وجدولة ذلك على سنوات، حيث ستكون الأولوية لمعلمي  التعليم الأساسي.

نائب: لقاء وزير التعليم مع خبراء كليات التربية بداية جادة لتطوير المنظومة التعليمية

وزير التعليم: ندرس الاستعانة بخريجي كليات التربية لتدريس المناهج الجديدة

اختبارات المعلمين مميكنة


وأشار حجازي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلى أن اختبارات المعلمين ستكون مميكنة ومن يجتاز الاختبار يتم الاستعانة به حيث ستكون الاختبارات بكل شفافية، أما بالنسبة للعمالة بالمدارس فيتم إعداد دراسة خاصة بها ولكن ملامحها غير مكتملة حتي الآن.

 

زيادة عدد المدارس اليابانية

وأضاف “حجازي” أن هناك خطة لزيادة عدد  المدارس اليابانية والتوسع فيها لتصل إلي 200 مدرسة، لافتا إلي أن المركز القومي للامتحانات يجري حالياً دراسة للاستفادة منها فيما يتعلق بنظام التعليم خاصة في مراحل التعليم الأساسي.

وأوضح أنه تم تطوير المناهج في المراحل الأساسية "لأنه تم ملاحظة أنه في المسابقات العالمية خاصة في الفصل الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي كان ترتيبنا متأخرا، لذا تم تطوير المناهج".

 

 تطوير المناهج

وأكد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك خطة تم وضعها مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام لتنظيم تدريبات مباشرة للمعلمين حتي نرتقي بالمعلمين، موضحا أن خطة التدريب تتم مع إدارات التدريب والموجهين.


من جانبه قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم سيشارك في اجتماع اللجنة بالمجلس كل شهر ويتم طرح موضوع واحد للمناقشة من أجل الوصول لحلول فيه.

 

فيما طالب أعضاء مجلس النواب بضرورة الإسراع في سد العجز في المعلمين الذي تعاني منه معظم الإدارات التعليمية.

وزير التربية والتعليم وزير التعليم تطوير المنظومة اختبارات البحث العلمي مدارس امتحانات تعيين

ترشيحاتنا

أحدث فيديو لسد النهضة وبدأ اختبار إنتاج الطاقة الأيام المقبلة.. شاهد

هجوم كاسح.. خريطة أهداف الجيش اليمني في حربه على الحوثي

تحذير لجميع مستخدمي واتساب.. يجب حذف هذه الرسالة ولا تفتحوها أبدا

3 طرازات جديدة قريبا.. سبايكر موتورز الهولندية تعود بتمويل رجال أعمال روس

رمضان أبو العلا: النشاطات الانتاجية تتأثر سلبا بالتغير في أسعار الطاقة

استعدادا لمواجهة الصين.. الجيش التايواني ينفذ "سيناريو الحرب"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

النيابة التونسية تحيل راشد الغنوشي و4 مسؤولين آخرين للقضاء

مصرع شخص وإصابة ٨ في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدائري الأوسطي

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

خوفا من أوميكرون.. هونج كونج تمنع دخول 3700 شخص على سفينة سياحية..فيديو

حبس وغرامة 200 ألف جنيه تنتظر عصابة سرقة عملاء البنوك بالهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

نهاية سفاح الإسماعيلية.. الحكم بإعدام دبور بعد استطلاع رأي المفتي

بقلب في جيوب جوزي.. مبروك عطية يرد بقوة.. فيديوجراف

التملك نهاية المدة.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.. فيديوجراف

شاهد.. القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للقوات البحرية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ