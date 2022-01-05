مفاجأة سارة.. وزارة التربية والتعليم تكشف خطة تعيين المدرسين لسد العجز

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، عن تقدم الوزارة بخطة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن سد العجز في المعلمين لتدقيقها وبناء عليه تم عرضها علي مجلس الوزراء، لسد ذلك العجز وجدولة ذلك على سنوات، حيث ستكون الأولوية لمعلمي التعليم الأساسي.

اختبارات المعلمين مميكنة



وأشار حجازي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلى أن اختبارات المعلمين ستكون مميكنة ومن يجتاز الاختبار يتم الاستعانة به حيث ستكون الاختبارات بكل شفافية، أما بالنسبة للعمالة بالمدارس فيتم إعداد دراسة خاصة بها ولكن ملامحها غير مكتملة حتي الآن.

زيادة عدد المدارس اليابانية

وأضاف “حجازي” أن هناك خطة لزيادة عدد المدارس اليابانية والتوسع فيها لتصل إلي 200 مدرسة، لافتا إلي أن المركز القومي للامتحانات يجري حالياً دراسة للاستفادة منها فيما يتعلق بنظام التعليم خاصة في مراحل التعليم الأساسي.

وأوضح أنه تم تطوير المناهج في المراحل الأساسية "لأنه تم ملاحظة أنه في المسابقات العالمية خاصة في الفصل الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي كان ترتيبنا متأخرا، لذا تم تطوير المناهج".

تطوير المناهج

وأكد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك خطة تم وضعها مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام لتنظيم تدريبات مباشرة للمعلمين حتي نرتقي بالمعلمين، موضحا أن خطة التدريب تتم مع إدارات التدريب والموجهين.



من جانبه قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم سيشارك في اجتماع اللجنة بالمجلس كل شهر ويتم طرح موضوع واحد للمناقشة من أجل الوصول لحلول فيه.

فيما طالب أعضاء مجلس النواب بضرورة الإسراع في سد العجز في المعلمين الذي تعاني منه معظم الإدارات التعليمية.