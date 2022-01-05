عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ذا روك يحسم الجدل حول مشاركته فى سلسلة فاست آند فيوريس

دواين جونسون ذا روك
دواين جونسون ذا روك

يستعد عشاق سلسلة أفلام السرعة والاثارة فاست آند فيوريس ، الى استقبال الجزء العاشر منه ، ولكن من المحزن لكل محبى هذه السلسة عدم مشاركة دواين جونسون "ذا روك" مرة اخرى بها .

 

فالكثير يعلم الخلاف بين الممثلين فين ديزل و دواين جونسون "ذا روك" الذى ضاعف من عزمه على عدم المشاركة في فيلم آخر من أفلامه الاول .

 

و قال ذا روك فى تصريحات حادة من حول عدم مشاركته في السلسلة: "في يونيو الماضي، عندما كنت أنا وفين على اتصال ليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخبرته بشكل مباشر وسري أنني لن أعود إلى السلسلة، وكنت حازماً لكن ودياً مع كلماتي، وقلت أنني سأكون دائماً داعماً للممثلين، ودائماً ما أعمل على نجاح السلسلة، لكن ليس هناك فرصة للعودة".

 

وقال إن هذا لم يمنع فين ديزل والذي يعد أحد منتجي السلسلة من نشر رسالة على انستجرام يتوسل جونسون للعودة إلى دوره في السلسلة، حيث كتب: "أخي الصغير دواين… حان الوقت، أقول هذا بدافع الحب.. لكن يجب أن تظهر، لا تترك السلسلة خاملة، فلديك دور مهم للغاية تلعبه، لا يُمكن أن يلعبه أي شخص آخر".

 

وأشار الممثل والمنتج أيضاً في رسالته إلى أطفاله، والذين يقولون لـ جونسون "العم دواين"، في حين كان جونسون غير راضي بشكل خاص عن هذه الاستفزازات وانتقد ديزل لنشرها علناً، حيث قال: "كان منشور فين الأخير مثالاً على تلاعبه، ولم يعجبني أنه قد أدخلهم في الامر، اتركهم خارجه، لقد تحدثنا قبل أشهر وتوصلنا إلى تفاهم واضح".

موضوعات متعلقة

عام الحسم.. قرارات جديدة تعيد إحياء حلم سيارة آبل ذاتية القيادة

مزاد جديد للسيارات فى 12 يناير .. تفاصيل

حسين مصطفى: الدولة تتجه بقوة لاستخدامات الطاقة الخضراء في صناعة السيارات المصرية

خبير: تحركات الرئيس تؤكد توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

محمود حماد: اهتمام السيسي بالنقل النظيف يؤكد إصراره على بناء مصر متقدمة

الاتوبيس الترددي السريعBRT .. وسيلة نقل جديدة لبيئة نظيفة أعلى الدائري

لإضاءة قوية .. 4 أسباب تؤدى إلى ضعف مصابيح سياراتك

تعرف على سبب تعطل مثبت السرعة في السيارة وطرق حلها

ترشيحاتنا

الحالات الحرجة بـ عين شمس: أوميكرون باب لظهور متحورات حال زيادة الإصابات|فيديو

ننشر تفاصيل الحديث المتبادل بين وزير الرياضة ومحمد صلاح وكيروش.. فيديو

حادث الدائري الأوسطي.. خبير طرق يكشف أسباب التصادم |تفاصيل

60 يوما.. وقف الموظف مؤقتا مع صرف أجره حال ارتكابه هذه المخالفات|تفاصيل

ذا روك يحسم الجدل حول مشاركته فى سلسلة فاست آند فيوريس

كان يفكر في التخلي عن منصبه.. ياسر رزق: طنطاوي كان يرى أن السيسي سيكون خليفته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بشن حملات تحليل مخدرات على الطريق الدائري الأوسطي

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

ضباب وشوائب وبرودة .. الأرصاد تحذر من الطقس الـ 6 أيام القادمة

تعود هذا الجسد على مشرط الجراح.. عملية جراحية لتركي آل الشيخ

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

فيديو

إنذار نهائي.. تحذير شديد اللهجة من التموين للمواطنين

نهاية سفاح الإسماعيلية.. الحكم بإعدام دبور بعد استطلاع رأي المفتي

بقلب في جيوب جوزي.. مبروك عطية يرد بقوة.. فيديوجراف

التملك نهاية المدة.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ