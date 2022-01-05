الرئيس العراقي لـ السفير البريطاني:ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف توتراتها

أفادت رئاسة الجمهورية العراقية بأن الرئيس برهم صالح، استقبل اليوم الأربعاء السفير البريطاني لدى بغداد، مارك برايسون، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأوضح البيان قائلا "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون".

وقال البيان أيضا ، "تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

وأكد الرئيس صالح - وفق البيان - "على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف توتراتها ودعم مسارات الحوار والتلاقي".

وشدد على "أهمية الدور العراقي المحوري في ذلك"، لافتا إلى أن "أمن العراق واستقراره وسيادته عنصر لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة".