العراق.. الكاظمي يندد باستهداف معسكرات عراقية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأربعاء، مجدداً انتهاء الدور القتالي للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق، عقب عدة هجمات استهدفت مواقع تحوي مستشارين أميركيين.

وقال الكاظمي إنه "تم استلام جميع المعسكرات من قبل القوات العراقية، ويتواجد حاليا عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية".

وأعرب عن أسفه لما وصفها بـ "بعض التصرفات العبثية"، حيث شهد مطلع العام الجديد إطلاق عدد من الصواريخ مستهدفةً معسكرات عراقية، "بما يسهم في تعكير صفو الأمن والاستقرار".

وضرب صاروخ كاتيوشا معسكرا عراقيا قرب مطار بغداد الدولي مطارَ بغدادَ الدوليُ كان يحوي مستشارين أميركيين، وفقا لما أكدته خلية الإعلام الأمني، الأربعاء.

أتى هذا بعد سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت قاعدة عين الأسد بمسيّرات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن القوات الأميركية في العراق لا تزال تواجه الخطر رغم تحول مهامها إلى تقديم الدعم والاستشارة، مشددا على حق هذه القوات في الدفاع عن النفس.