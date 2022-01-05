عبر صفحته الرسمية.. محمد رمضان يحصد جائزة أفضل ممثل في 2021

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الفيديو جزء من حلقة الاعلامي عمرو اديب، والذي حصد من خلالها محمد رمضان علي افضل ممثل، وعلق قائلا:"الحمد لله زي كل سنة #أفضل_ممثل ٢٠٢١ من الاستفتاء الرسمي لجمهورية مصر العربية استفتاء الشارع المصري (بصيرة) #متعودة تشوفيني كل يوم".

وطرح محمد رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايما" في بداية الأغنية.

أزمة العراق

وفي سياق آخر، أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.