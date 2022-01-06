أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ النائب، محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قداسة البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال أبو العينين من خلال منشور عبر صفحته الرسمية: "بصادق مشاعر المحبة والسلام يسعدني أن أبعث بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة #عيدالميلادالمجيد .

وتابع وكيل مجلس النواب: "عيد ميلاد مجيد أعاده الله علينا جميعا بكل الخير والسعادة .. وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل حكم #الرئيس_السيسي قائد الجمهورية الجديدة".

ستظل مصر وطنا يجمعنا

وأضاف أبو العينين: "ستظل مصر وطنا يجمعنا وتتآلف فيه أرواحنا .. وطن يتعانق في سمائه صوت الأذان وأجراس الكنيسة لتعزف أنشودة تسامح ومحبة بين أبناء الوطن الواحد .. فقد وهب المولي عز وجل مصر نسيجا متفردا بشعبها .. ستظل فى رباط وسلام ومحبة إلى يوم الدين".

وتابع: "أدعو الله أن يجعله عيدا مباركا وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء .. أدام الله وحدتنا وتماسكنا روحا وكيانا واحدا .. أدام الله المحبة التي تجمع قلوبنا".