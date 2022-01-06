عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

النائب، محمد أبو
النائب، محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

هنأ النائب، محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قداسة البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

 

وقال أبو العينين من خلال منشور عبر صفحته الرسمية: "بصادق مشاعر المحبة والسلام يسعدني أن أبعث بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة #عيدالميلادالمجيد .

 

وتابع وكيل مجلس النواب: "عيد ميلاد مجيد أعاده الله علينا جميعا بكل الخير والسعادة .. وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل حكم #الرئيس_السيسي قائد الجمهورية الجديدة".

ستظل مصر وطنا يجمعنا

 

وأضاف أبو العينين: "ستظل مصر وطنا يجمعنا وتتآلف فيه أرواحنا .. وطن يتعانق في سمائه صوت الأذان وأجراس الكنيسة لتعزف أنشودة تسامح ومحبة بين أبناء الوطن الواحد .. فقد وهب المولي عز وجل مصر نسيجا متفردا بشعبها .. ستظل فى رباط وسلام ومحبة إلى يوم الدين".

 

وتابع: "أدعو الله أن يجعله عيدا مباركا وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء .. أدام الله وحدتنا وتماسكنا روحا وكيانا واحدا .. أدام الله المحبة التي تجمع قلوبنا".

محمد أبو العينين البابا تواضروس الأقباط عيد الميلاد المجيد الميلاد المجيد أبو العينين

ترشيحاتنا

الخارجية الكازاخية: السلطات ستواصل ضمان حقوق المواطنين وسلامة الأجانب

الإسماعيلى يواصل تدعيم الهجوم بضم الهداف الجامبى “سايكو كونتيه”

أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

دعاء سيدنا موسى للزواج .. مستجاب

لحماية حسابك من الاختراق.. 3 إعدادات "مهمة" تحتاج إلى تغييرها بتطبيق واتساب

السعودية توضح ضوابط تصميم لوحات مرورية مميزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"البيئة" تعلن انخفاض جودة الهواء لمدة 3 أيام

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

ضباب وشوائب وبرودة .. الأرصاد تحذر من الطقس الـ 6 أيام القادمة

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بشن حملات تحليل مخدرات على الطريق الدائري الأوسطي

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

فيديو

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

رد فعل غادة عادل بعد مطالبة أولادها العودة لـ مجدى الهواري| فيديو

تعرف على قصة قتل أوسو كونان لاعب الأهلي السابق .. فيديو

كلام نهائى.. حسن الرداد ينفي شائعات انفصاله عن إيمى سمير غانم| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ