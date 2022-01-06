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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يواصل التصوير بفيلا في القاهرة.. عماد ثابت رئيس تحرير في نقل عام

الفنان عماد ثابت
الفنان عماد ثابت

يواصل الفنان عماد ثابت تصوير مشاهدة في مسلسله الجديد "نقل عام " داخل احدي الفيلا بالقاهرة.

وأكد عماد ثابت في بيان صحفي: «سعيد للغاية بترشيحي من قبل المنتج ريموت مقار فهو دائما مهتم بابراز المواهب الفنية ويعرف قيمة كل ممثل يعمل معه ويضعه في المكان المناسب لي لذلك اري ان دوري في المسلسل سيكون إضافة ونقلة فنية لي عن ما قدمته من قبل». 

وأضاف عماد ثابت: «أقدم خلال المسلسل شخصية " عادل" رئيس تحرير  لجريدة لها وزنها واسمها وتأثيرها علي الشارع المصري ورغم ذلك فهو صحفي تقليدي جدا وملتزم بقوانين مهنته جدا في المصدقية واحترام القارئ». 

وتابع عماد ثابت: «أجتهد كثيرا في رسم الشخصية من خلال مشاهدة كل اللقاءات الإعلامية لكبار رؤساء التحرير لكي استفيد من اسلوبهم سواء في الكلام او شكل طبيعة الشخصية».  

وعن كواليس العمل قال عماد ثابت: «أغلب مشاهد كانت مع نجوم لهم وزنهم مثل الفنان احمد بدير والفنانة سوسن بدر  ونهلة سلامة " فكلا منهم مدرسة يستفيد منها اي ممثل يعمل معهم لذلك كنت سعيد جدا بالعمل معهم من خلال هذا العمل». 

 

مسلسل نقل عام

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، دينا، مريهان حسين، وغيرهم نخبة من  النجوم.

المسلسل من تأليف ورشة مجموعة فنون مصر بقيادة السيناريست محمد اسماعيل أمين ومن إخراج عادل أديب.

عماد عماد ثابت الفنان عماد ثابت الفنان نقل عام مسلسل نقل عام

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