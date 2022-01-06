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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام يوضح خطة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة

صدى البلد

وجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم في قائمته .

وقال جمال علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الماتش” على قناة “صدى البلد”، إن التركيز في الفترة المقبلة سيكون مع منتخب مصر الذي سيكون هدفه حصد لقب كأس أمم إفريقيا، وليس التمثيل المشرف، موضحًا أن الاتحاد سيقدم كل ما بوسعه لدعم المنتخب الوطني.

وأشار إلى أن مجلس الجبلاية، سيتواجد غدًا في مران المنتخب الوطني، لمؤازرته قبل المشاركة بأمم إفريقيا، مضيفًا “سنوقف كل الملفات حاليًا لحين الانتهاء من البطولة ومن ثم سيتم دراسة جميع الملفات لكن التركيز كاملًا سينصب مع المنتخب الوطني في الفترة الحالية”.

وأوضح أنه اتحاد الكرة يفكر في إنشاء روابط للقسمين الثاني والثالث، فضلًا عن أنه سيكون هناك حالة كبيرة من التعاون في الفترة المقبلة مع رابطة الأندية التي يشعر الجميع يشعر بالتغيير الإيجابي الذي تم بوجودها، مشددًا أن كأس مصر لن يتم إلغاءه لكن سيتواصل اتحاد الكرة مع الرابطة لتحديد مواعيده.

واختتم جمال علام، تصريحاته "سنقدم الدعم لجميع الأندية المشاركة في أي مسابقة تحت إشراف اتحاد الكرة سواء كان عضو جمعية عمومية أو لا، واتحاد الكرة سيتحمل تكلفة الحكام بدلًا من مراكز الشباب في خطوة من مجلس الجبلاية لدعمهم".

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