أول تعليق من أحمد مجاهد بعد نهاية فترة رئاسته لاتحاد الكرة

علق أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة للاتحاد المصري لكرة القدم على فترة رئاسته لاتحاد المصري لكرة القدم والتي انتهت يوم 5 يناير الجاري.

وكتب حسابه على "فيسبوك" كتب أحمد مجاهد :"أسدل الستار على رحلة طويلة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، من أول درجات السلم حتى أصبحت رئيسا للجنة إدارة الاتحاد بتعيين من الفيفا".

وأضاف مجاهد :"بدأت منذ مطلع التسعينات في اتحاد الكرة، خضت معارك كثيرة، عرفت الجميع خلالها، ومررت بأيام جميلة وأخرى عصيبة".

وأنهى مجاهد :"اجتهدت ما استطعت وبتوفيق الله نلت أكثر مما حلمت به، في النهاية أحمد اله كثيرا وأشكر كل من تعاملت معاهم طوال رحلتي، وإلى طريق جديد ورحلة أخرى إن كان في العمر بقية".

وفازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور ، ومحمد أبو الوفا ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .