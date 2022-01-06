الكويت.. لجنة طوارئ كورونا تعقد اجتماعها اليوم

تعقد اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا فى الكويت، اليوم الخميس اجتماعها، لرفع توصياتها لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده عصر اليوم.

وقالت مصادر حكومية مسؤولة عبر «القبس»، بأن الوضع الوبائي في الكويت جيد، وأن زيادة الإصابات متوقعةٌ في ظل التصاعد الكبير للإصابات بمتحور الوباء حول العالم أخيراً.

وأكدت المصادر للقبس الكويتية أن الفيصل في خطورة الوباء يكمن في ارتفاع الوفيات وحالات الإشغال السريري بالعناية المركزة، وهي في المستوى الطبيعي في البلاد، موضحةً أن نشاط الفيروس محلياً يشير إلى إمكان استمرار تصاعد معدلات الإصابة اليومية حتى مطلع شهر فبراير المقبل، لتبدأ بعدها في الهبوط تدريجياً.

وكان قد تمكن رجال خفر السواحل الكويتية من ضبط 3 أشخاص حاولوا التسلل وتهريب 86 قطعة يشتبه بأنها من مادة الحشيش المخدرة، وتقدر بـ 86 كيلو جراماً.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان تلقت «الراي» نسخة منه أن «قطاع أمن الحدود ممثلا في الإدارة العامة لخفر السواحل تمكن من اعتراض واستيقاف طراد وعليه 3 أشخاص من جنسية آسيوية حاولوا التسلل إلى البلاد وتهريب مواد يشتبه بأنها مخدرة».

وأشارت إلى أن المنظومة الرادارية تمكنت من رصد هدف يدخل إلى المياه الإقليمية، وعلى الفور تم توجيه دورية خفر سواحل، وتم اعتراض الهدف واستيقافه والسيطرة عليه بالقوة بعد محاولته الهروب.