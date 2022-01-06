مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 اخرين في حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بمركز الغنايم في أسيوط .

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل ووقوع حالة وفاة ومصابين .

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " عمر . م .أ " 18 عاما مقيم قرية الجارية وإصابة " أحمد . ر . م " 16عاما و " حسام . ب . ب " 25 عاما وتم نقلهما الى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .