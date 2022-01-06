الطريق الدائري الأوسطي | مثلث برمودا أسفل الأوتوستراد.. شبح يلتهم السيارات

الطريق الدائري الأوسطي.. وتحديدا مسافة تقارب ثلاثة كيلومترات، بين المنحنى الخطر الذي يسبق نفق الموت المتواجد أسفل طريق الأوتوستراد وصولا إلى وادي حوف ومن ثم البدرشين.

حوادث مميتة.. سيارات مهشمة ومتفحمة، جثث مُغطاة بـ أوراق الجرائد المبللة بـ دماء أصحابها الطاهرة، العديد والعديد من الحوادث التي سطرها ذلك النفق الذي بات "شبحا" لا يعرف من يدخله هل سيخرج إلى الجانب الآخر، أم سيمر من خلاله إلى نهايته، بمجرد المرور على طريق الأوتوستراد تشعر بـ أرواح قد أزهقها ذلك النفق المميت، نُحت على الجوانب ألوان سيارات قد حاولت العبور من هنا، وارتسم على الأسفلت خرائط من زيوت السيارات وأثار ارتطامها.

حادث الطريق الدائري الأوسطي ليس بـ الجديد، أطلق عليه أهالي مدينة حلوان و15 مايو "طريق الموت"، حتى بات لُغزا محيرا يحمل الكثير من الأسئلة على رأسها "ماذا يحدث بعد لحظات من عبور ذلك النفق المميت؟".

الطريق الدائري الأوسطي

الطريق الدائري الأوسطي

حادث الطريق الدائري الأوسطي

مطالبة بكشف سبب تكرار الحوادث على الدائري الأوسطي

لغز محير على الطريق الدائري الأوسطي، كشفته النيابة العامة عقب تصادم سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به أمس، الأربعاء 5 يناير، بأن تكرار وقوع الحوادث المرورية في مسرح الحادث من سابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث، مناشدة المختصين الانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

حادث الطريق الدائري الأوسطي

حادث مميت على الطريق الدائري الأوسطي بـ حلوان

مع دقات ساعات الظهيرة أمس، الأربعاء، شهد الطريق الدائري الأوسطي حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالطوب السن، وحال تواجد رجال المرور والمحافظة لرفع حطام الحادث، سمعت الجموع أصوات ارتطام على بعد 100 متر وبالتحديد مخرج النفق القادم من التجمع إلى مناطق الجيزة أسفل طريق الأوتوستراد.

الأربعاء.. 5 يناير 2022، حادث جديد ضمن سجلات الطريق المميت، المشهد ظهر طبيعيا في البداية حتى خرجت من داخل النفق سيارة نقل تجر مقطورة محملة بالطوب السن وبعد أمتار تقارب الـ 150 مترا انقلبت السيارة على يسار الطريق وسقطت حمولتها، ووصلت أجهزة المحافظة وقيادات المرور لرفع آثار الحادث.

حادث الطريق الدائري الأوسطي

لم يمض على حادث النقل دقائق أو قد يكون الحادث قد أكمل ساعة بالتمام على حد أقوال شهود العيان، حتى قطع صوت اللودر الذي يرفع حطام الحادث، أصوات ارتطام سيارات ببعضها البعض أمام النفق أسفل طريق الأوتوستراد، وما هي إلا دقائق مرت وأشتعلت النيران فجأة وتصاعدت الأدخنة.

هرع الجميع إلى الحادث الذي ترى منه سيارات ملاكي وميكروباص ابتلعتها سيارة نقل تجر مقطورة وسط النيران، وسرعان ما حاول المتواجدين إنقاذ المتواجدين في السيارات وإخراجهم، وارتفع صراخ إحدى السيدات في الحادث قطعه صوت اللودر الذي وصل في محاولة لرفع حطام السيارة النقل وإبعادها عن السيارات الأخرى.

حادث الطريق الدائري الأوسطي

وصلت سيارات الحماية المدنية والمرور والإسعاف إلى مسرح الحادث، وتوقف الطريق الدائري الأوسطي "حدادا" على ضحايا جدد، ونقلت الإسعاف جثة شخص إلى المشرحة ومن بعده 8 مصابين إلى المستشفيات، وتم السيطرة على حريق السيارات ورفع الحطام.

حوادث الطريق الدائري الأوسطي.. لغز مثلث برمودا

منحنى خطر يسبق نفق الأوتوستراد ويحجب الرؤية عن القادم إلى ما أسماه رواده "مثلث برمودا" مشيرين إلى نفق الطريق الواقع أسفل طريق الأوتوستراد، فـ قبل عام وأكثر كانت فاجعة كبرى على ذلك الطريق، وبالتحديد في الساعات الأولى لصباح الأول من أبريل 2021، حين شهد الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة نفق الأوتوستراد أولى الحوادث في القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف، معلنا عن حادث اصطدام سيارة نقل بمقطورة "كونتينر"، وفنطاس و٣ سيارات ملاكى وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي، الأمر الذي نتج عنه حينها، تفحم السيارات وتهشمها، ووفاة شخصين وإصابة 6 آخرين.

حادث الطريق الدائري الأوسطي

حادث الطريق الدائري الأوسطي

سيارة نقل و5 سيارات على الطريق الدائري الأوسطي

وفي مطلع شهر مايو 2021، لقي ٤ أشخاص مصرعهم وأصيب قرابة ٦ آخرين في حادث بشع على بعد قرابة كيلو ونصف الكيلو من حادث أبريل، وتلقت حينها شرطة النجدة والحماية المدنية بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل كونتنر، سقوط حمولة أخرى محملة بحديد التسليح وتصادم أكثر من ٥ سيارات بها، وبالانتقال تبين اشتعال النيران في إحدى السيارات نتيجة الحادث، وتهشم السيارات الأخرى، وشرحت التحريات حينها وجود حادث آخر على بعد أمتار من الحادث الأساسي، وهو السبب الرئيسي، حيث توقفت السيارات فاصطدمت بها السيارة المحملة بالكونتينر من الخلف.

حريق سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري الأوسطي

وفي أوائل شهر يوليو 2021، وقع تصادم مروع بين سيارتي نقل بطريق الأوتوستراد بحلوان، مما تسبب فى اشتعال النيران فى إحداهما، وتلقت حينها عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا باشتعال النيران فى سيارة نقل مواد بترولية بالطريق الدائري الأوسطي، وأسفر الحادث عن وفاة شخص كما أصيب 6 آخرون بعدما صدمتهم سيارة مسرعة.

حادث الطريق الدائري الأوسطي

حادث الطريق الدائري الأوسطي

حادث الطريق الدائري الأوسطي

حادث داخل نفق الأوتوستراد على الطريق الدائري الأوسطي

سجل الطريق الدائري الأوسطي في ذات الموقع حافل بـ حوادث السيارات، حيث شهد أيضا حادث تصادم سيارة مقطورة بعدد من السيارات داخل نفق الطريق الدائري الأوسطي أسفل طريق الأوتوستراد، رحت التحريات انقلاب السيارة المقطورة على يمين الطريق واصطدامها بـ ٣ سيارات ملاكى وسيارة تاكسي وأخرى ربع نقل، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

حادث الطريق الدائري الأوسطي

حادث الطريق الدائري الأوسطي