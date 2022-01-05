مصادر لـ صدى البلد: لجنة هندسية لدراسة عيوب الدائري الأوسطي بـ حلوان

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن تشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة وكلية الهندسة والإدارة العامة للمرور خلال ٤٨ ساعة لدراسة الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.

وأفادت المصادر في تصريحات لـ "صدى البلد" بأنه عقب تصادم ١٠ سيارات اليوم على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، تم التنسيق من أجل تشكيل لجنة هندسية لدراسة الطريق، وستبدأ اللجنة أعمالها الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم تجهيز الطريق الدائري الأوسطي بشكل هندسي عقب انتهاء أعمال اللجنة وذلك لتجنب الحوادث التي يشهدها الطريق.

كانت الادارة العامة للمرور أعلنت في بيان، عن تصادم سيارتي نقل و٧ سيارات ملاكي وميكروباص في حادث بالطريق الدائري الأوسطي.

ولقى شخص مصرعه وأصيب نحو ٨ آخرين في حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري الأوسطي.

ووصل اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور الي موقع حادث الطريق الدائري الأوسطي.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغا يفيد بتصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري الأوسطي، القادم من التجمع باتجاه الفيوم عند نفق الاوتوستراد وتصادم عدد من السيارات.

وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية ومرور القاهرة لمعرفة سبب الحادث ورفع اثار الحادث من الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

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