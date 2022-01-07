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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصرف غير مسئول.. إعلام النواب تدين جريمة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة

هند رشاد، أمين سر
هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

أدانت النائبة، هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حادثة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من أحد شباب قريتها ، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بسمعتها ، مشيرة إلى أن ما فعله المتهمين الذين تسببا فى انتحار الطالبة بسنت تصرف غير مسئول.

 

وكشفت “ رشاد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” عن العقوبة المتوقعة لـ المتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت فتاة الغربية، بعد فبركة بعض الصور لها مما دفعها للانتحار، مشيرة الى أن  قانوني العقوبات ، ومكافحة جرائم الإنترنت جرما التهديد و الابتزاز الإلكتروني ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.

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التحفظ علي مدرس متهم بالتنمر في واقعة "بسنت" ضحية الصور المفبركة

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بعد واقعة فتاة الغربية.. أول رد من البرلمان على جرائم "فبركة الصور والفيديوهات"

وطالبت أمين سر إعلام النواب، بضرورة إطلاق حملات لتوعية المواطنين بخطورة فبركة الصور ، وما تتسببه من مشاكل على الضحية المراد التشهير بها لتحقيق غرض ما ، علاوة على أنها تمثل فعلا شنيعا وغير أخلاقيا، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالعادات والتقاليد المصرية العريقة.

 

 

الإبتزاز الإلكتروني هند رشاد الطالبة بسنت خالد لجنة الثقافة فتاة الغربية عقوبات جرائم الانترنت

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تصرف غير مسئول.. إعلام النواب تدين جريمة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة

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