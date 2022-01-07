تصرف غير مسئول.. إعلام النواب تدين جريمة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة

أدانت النائبة، هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حادثة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من أحد شباب قريتها ، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بسمعتها ، مشيرة إلى أن ما فعله المتهمين الذين تسببا فى انتحار الطالبة بسنت تصرف غير مسئول.

وكشفت “ رشاد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” عن العقوبة المتوقعة لـ المتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت فتاة الغربية، بعد فبركة بعض الصور لها مما دفعها للانتحار، مشيرة الى أن قانوني العقوبات ، ومكافحة جرائم الإنترنت جرما التهديد و الابتزاز الإلكتروني ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.

وطالبت أمين سر إعلام النواب، بضرورة إطلاق حملات لتوعية المواطنين بخطورة فبركة الصور ، وما تتسببه من مشاكل على الضحية المراد التشهير بها لتحقيق غرض ما ، علاوة على أنها تمثل فعلا شنيعا وغير أخلاقيا، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالعادات والتقاليد المصرية العريقة.