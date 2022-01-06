عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحفظ علي مدرس متهم بالتنمر في واقعة "بسنت" ضحية الصور المفبركة

الفتاة بسنت ضحية
الفتاة بسنت ضحية واقعة التنمر

أفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية اليوم أن الاجهزه الأمنية نجحت في التحفظ علي مدرس متهم بالتنمر  في قضية الفتاة بسنت ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني بنطاق قرية كفر يعقوب بمركز كفرالزيات .

إصابة مواطن في سقوط أسانسير عمارة سكنية بطنطا ورعب بين السكان

النيابة تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضية فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

محافظ الغربية يكرم وكيل وزارة الأوقاف بعد ترقيته للوزارة.. شاهد

محافظ الغربية يقدم التهنئة للعاملين الأقباط بالديوان العام بمناسبة أعياد الميلاد

جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد محيط الكنائس بالمحلة وطنطا

محافظ الغربية يقدم التهنئة للعاملين الأقباط بالديوان العام بمناسبة أعياد الميلاد

وكشفت مصادر أمنية أن المدرس المذكور كانت قد روت الفتاة قبل رحيلها بتناول حبة الغلال السامة لخالتها وشقيقتها أنه قد سخر منها بسبب تداول الصور المفبركة من جهه شابين المتهمين في القضية .


واشارت مصادر مقربة من أسرة الفتاة الضحية أن قوات الأمن نجحت في ضبط عدد من اصدقاء وزملاء الشابين المتهمين في واقعة الابتزاز الإلكتروني للتحقيق معهم علي ذمة الحادث .


وكان المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفرالزيات قرر حبس المتهمين في واقعة الفتاة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والاطلاع علي التقارير الفنية .


وأفاد ت مصادر بالجهات التحقيق أن النيابة وجهت تهمه الابتزاز  واساءة استخدام وسائل التواصل وافشاء أسرار الحياة الخاصة.
 

كما تابعت المصادر بجهات التحقيق أن المتهم الأول ابراهيم السعودي  تحدث عن واقعة باعترافات تفصيلية والمتهم عبدالحميد اعترافات ضمنية.


وكشفت المصادر بالجهات التحقيق أن النيابة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق لمدة ٧ ساعات متواصلة واصدرت قرار الحبس.

كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من  ضبط المتهمين، وتبين أن أحدهما طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري وزميلها، والثاني طالب جامعي في جامعة الأزهر.

وافادت مصادر مقربة من أسرة الطالبة بسنت خالد، أن المتهم الأول، يدعي "ا.س" والثاني يدعى "ع.ش"، وأنهما من أبناء القرية، وأن أحدهما يقيم مع والدته، بعد انفصالها عن والده منذ 10 سنوات، وتحرر محضر يحمل رقم 12775 إداري لسنة 2022 بمركز شرطة كفر الزيات.

وتسيطر حالة من الحزن على أهالي قرية كفر يعقوب، بسبب وفاة بنت القرية بسنت خالد، وهي في عمر الزهور، نتيجة ابتزاز بعض من أبناء القرية لها، لإقامة أفعال منافية للأخلاق، وسمات الريف المصري، ثم جدها الذي لحق بها بعد أيام قليلة.

مديرية امن الغربية قضية الفتاة بسنت ضحية الصور المفبركة قرية كفر يعقوب مركز كفرالزيات حبة الغلال السامة

موضوعات متعلقة

في واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة.. النيابة العامة تقرر حبس المتهمين 4 أيام

محافظ الغربية: مشروعات تنموية لعودة قلعة الصناعة لـ المحلة الكبري

ضبط عاطل حاول التحرش بطفلة أثناء سيرها في الطريق بالسنطة

رئيس جامعة طنطا يشارك الطائفة الإنجيلية الاحتفال بعيد الميلاد بـ "قصر الدوبارة"

وكيل زراعة الغربية يهنئ الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بعيد الميلاد

إصابة مواطن في سقوط أسانسير عمارة سكنية بطنطا ورعب بين السكان

النيابة تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضية فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

محافظ الغربية يكرم وكيل وزارة الأوقاف بعد ترقيته للوزارة.. شاهد

ترشيحاتنا

منتدى شباب العالم: القضايا والموضوعات الحيوية على رأس أجندة النسخة الرابعة

وزارة الشباب: توفير 30 ألف فرصة عمل بمشروع "دراجتك دخلك".. اعرف الشروط

فرمان كيروش.. سر تأخر سفر منتخب مصر إلى الكاميرون لمدة 24 ساعة

الطريق الدائري الأوسطي | مثلث برمودا أسفل الأوتوستراد.. شبح يلتهم السيارات

بيع سمكة تونة بـ 2 مليون جنيه في اليابان.. أسباب ارتفاع سعرها

في واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة.. النيابة العامة تقرر حبس المتهمين 4 أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

وفاة مها أبو عوف| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها وآخر كلماتها وموعد الجنازة

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل حد الصقيع وأمطار بالصعيد

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

وفقا للتعديل الجديد.. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية المسجلة

الجمع بين المكافأة والمعاش.. 5 امتيازات لأساتذة الجامعات بالقانون الجديد | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

فيديو

جوزي بيهزر مع أمي بألفاظ بذيئة.. رد قوي من مبروك عطية

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ