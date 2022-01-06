التحفظ علي مدرس متهم بالتنمر في واقعة "بسنت" ضحية الصور المفبركة

أفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية اليوم أن الاجهزه الأمنية نجحت في التحفظ علي مدرس متهم بالتنمر في قضية الفتاة بسنت ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني بنطاق قرية كفر يعقوب بمركز كفرالزيات .

وكشفت مصادر أمنية أن المدرس المذكور كانت قد روت الفتاة قبل رحيلها بتناول حبة الغلال السامة لخالتها وشقيقتها أنه قد سخر منها بسبب تداول الصور المفبركة من جهه شابين المتهمين في القضية .



واشارت مصادر مقربة من أسرة الفتاة الضحية أن قوات الأمن نجحت في ضبط عدد من اصدقاء وزملاء الشابين المتهمين في واقعة الابتزاز الإلكتروني للتحقيق معهم علي ذمة الحادث .



وكان المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفرالزيات قرر حبس المتهمين في واقعة الفتاة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والاطلاع علي التقارير الفنية .



وأفاد ت مصادر بالجهات التحقيق أن النيابة وجهت تهمه الابتزاز واساءة استخدام وسائل التواصل وافشاء أسرار الحياة الخاصة.



كما تابعت المصادر بجهات التحقيق أن المتهم الأول ابراهيم السعودي تحدث عن واقعة باعترافات تفصيلية والمتهم عبدالحميد اعترافات ضمنية.



وكشفت المصادر بالجهات التحقيق أن النيابة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق لمدة ٧ ساعات متواصلة واصدرت قرار الحبس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط المتهمين، وتبين أن أحدهما طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري وزميلها، والثاني طالب جامعي في جامعة الأزهر.

وافادت مصادر مقربة من أسرة الطالبة بسنت خالد، أن المتهم الأول، يدعي "ا.س" والثاني يدعى "ع.ش"، وأنهما من أبناء القرية، وأن أحدهما يقيم مع والدته، بعد انفصالها عن والده منذ 10 سنوات، وتحرر محضر يحمل رقم 12775 إداري لسنة 2022 بمركز شرطة كفر الزيات.

وتسيطر حالة من الحزن على أهالي قرية كفر يعقوب، بسبب وفاة بنت القرية بسنت خالد، وهي في عمر الزهور، نتيجة ابتزاز بعض من أبناء القرية لها، لإقامة أفعال منافية للأخلاق، وسمات الريف المصري، ثم جدها الذي لحق بها بعد أيام قليلة.