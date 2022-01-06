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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة.. النيابة العامة تقرر حبس المتهمين 4 أيام

الفتاة بسنت ضحية
الفتاة "بسنت" ضحية واقعة التنمر والابتزاز الإلكتروني

أصدر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، قرارا بحبس المتهمين في واقعة الفتاة بسنت شلبي، ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان والاطلاع على التقارير الفنية.
وأفادت مصادر بجهات التحقيق بأن النيابة وجهت تهمة الابتزاز وإساءة استخدام وسائل التواصل وإفشاء أسرار الحياة الخاصة.

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وأوضحت المصادر أن المتهم الأول تحدث عن الواقعة باعترافات تفصيلية، والثاني أدلى باعترافات ضمنية.
وكشفت المصادر أن النيابة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات، قامت بالتحقيق لمدة ٧ ساعات متواصلة وأصدرت قرار الحبس.

كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط المتهمين، وتبين أن أحدهما طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري وزميلها، والثاني طالب جامعي في جامعة الأزهر.

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وأفادت مصادر مقربة من أسرة الطالبة بسنت خالد، أن المتهم الأول يدعى "ا. س" والثاني يدعى "ع. ش"، وأنهما من أبناء القرية، وأن أحدهما يقيم مع والدته، بعد انفصالها عن والده منذ 10 سنوات، وتحرر محضر يحمل رقم 12775 إداري لسنة 2022 بمركز شرطة كفر الزيات.

وتسيطر حالة من الحزن على أهالي قرية كفر يعقوب، بسبب وفاة بنت القرية بسنت خالد، وهي في عمر الزهور، نتيجة ابتزاز بعض من أبناء القرية لها، لإقامة أفعال منافية للأخلاق، وسمات الريف المصري، ثم جدها الذي لحق بها بعد أيام قليلة.

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