أخبار التعليم.. عبدالغفار يستعرض أداء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو 2021.. ‎الخشت يتفقد الأعمال الإنشائية لمسرح "دولت أبيض" بجامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

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قال الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس إن الكلية على أهبة الاستعداد لإقامة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 21/22.

أعلن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، عن إقامة معسكر أكاديمي طلابي في الفترة من ١٦-٢٥ فبراير القادم، بالتعاون مع جامعة جوانغدونغ للدراسات الأجنبية بنظام ( الاونلاين ).



لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة، حول أنشطة وإنجازات اللجنة الوطنية خلال عام 2021.

ينظم معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحلوان، العديد من المعسكرات والبرامج و الدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات شباب الجامعات و المعاهد المتميزين وتوسيع فكرهم واكتشاف المواهب.

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعمال إنشاءات مسرح دولت أبيض بالمدينة الجامعية.

صرح الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بان المديرية قد استعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتم عقد ، اجتماعاً موسعاً بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام و موجهي عموم المديرية ومديري والإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢/٢٠٢١م .

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، أن الهدف الرئيسى من المشروع المحلى "آيسف مصر للعلوم والهندسة"، هو تشجيع الطلاب على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والانضمام إلى برامج العلوم والرياضيات والابتكارات الهندسية.