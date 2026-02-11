قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة ويؤكد مواصلة العمل بروح المسؤولية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن محمد

تقدم  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة تجديد الثقة فيه وزيرًا للأوقاف، معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الثقة تمثل حافزًا كبيرًا لبذل أقصى درجات الجهد والعمل الجاد من أجل الارتقاء بأداء وزارة الأوقاف والقيام برسالتها على الوجه الأكمل، بما يعكس مكانة مصر العريقة وتاريخها الممتد، ويواكب حاضرها الواعد، ويخدم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

وأشار إلى أنه يستقبل هذه المسؤولية بروح من الالتزام الكامل والعزم الصادق على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، سعيًا لتعزيز الدور الدعوي والمجتمعي للوزارة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق

تقدَّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى جميع الوزراء بالحكومة. 

ودعا شيخ الأزهر، المولى عز وجل أن يوفِّقهم لتحقيق آمال شعبنا المصري وتطلعاته، وبذل كل الجهد لتحقيق الاستقرار والرخاء لمصرنا العزيزة، وأن يوفِّق المولى عز وجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء، لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود التي بذلها الوزراء بالحكومة السابقة، ويتمنى لهم التوفيق في مواقعهم ومسؤولياتهم الجديدة.

وزير الأوقاف الرئيس السيسي تجديد الثقة وزارة الأوقاف

