شاهد.. أحدث ظهور لـ إيمان الحصري عبر السوشيال ميديا

نشرت الإعلامية إيمان الحصري صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرت إيمان الحصري باطلالة ناعمة، وعلقت علي الصورة، كاتبة: “كل سنة وانتم طيبين”.

كشفت الإعلامية إيمان الحصري، تفاصيل رحلة مرضها قائلة: "فجأة الحياة اتشقلبت.. كان عندي مشكلة المفروض كنت بعمل عملية بسيطة ويوم أو يومين بالكتير وأطلع، لكن استمرت 8 شهور والمشكلة في الخطأ الطبي اللي حصل في العملية، وفي الطريقة التي تم بها التعامل مع الكارثة مشبهة إياها بالمهزلة".

وأضافت إيمان الحصري خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" على "dmc": "لأن التعامل كان خطأ في خطأ أجريت لي 7 عمليات في 21 يومًا، وكل شوية بنزل العمليات وباخد بنج كلي ولو كان الموضوع من الأول اتعامل بطريقة صح كنت هخلص على طول"، موضحة أن الخطأ الطبي كان في الأمعاء والقولون.

وتابعت إيمان الحصري : "بعد ما حدث معي ذهبت لمستشفى وادي النيل، وعرفت إنه كان هناك أخطاء يترتب عليها أخطاء، ومن الوارد أن يحدث خطأ بسيط لكن المشكلة في التعامل مع الخطأ الذي تم بشكل خاطئ، بما ترتب عليه مجموعة من العمليات الجراحية الفاشلة"، لتصبح مقاطع حلقة إيمان الحصري مع إسعاد يونس في " صاحبة السعادة " تريند مواقع التواصل.

وواصلت إيمان الحصري : "لقيت نفسي داخلة في دوامة كبيرة وكنت ما بين السما والأرض لغاية ما في مرحلة اتنقلت من المستشفى اللي كنت فيها، وقضيت شهرًا في العناية المركزة"، لافتة إلى أنه حدث لها تلوث في الدم بسبب المشاكل والأخطاء الكثيرة التي حدثت في منطقة المعدة، ولو كان التصرف الطبي وقتها صحيح لم يكن ليحدث كل هذا، مشيرة إلى أنه في مرحلة من المراحل خرج الطبيب وقال لإخوتي: أنا خلصت كل حاجة معاها وادعوا لها، لكن الحقيقة هو كان خلّص أخطاء وليس علاجًا"، ليصبح الحديث عن مرض إيمان الحصري مثار اهتمام كبير على منصات البحث.