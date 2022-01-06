أسامة ربيع: 20 ألف سفينة مرت من قناة السويس خلال عام.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن عائدات قناة السويس زادت بنسبة 12.8% .

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الحدث اليوم”، أن الخطوة الأولى لما وصلت إلى قناة السويس اليوم كانت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء قناة جديدة وتطوير القديمة.

20 ألف سفينة

وقال الفريق أسامة ربيع، أن عام 2020 سجل مرور 18 ألف سفينة، وبينما سجلت القناة عام 2021 مرور 20 ألف سفينة.

وتابع: أن القناة أن حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.