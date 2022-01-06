الصحة:حالة واحدة لديها اشتباه بكسر في العمود الفقري من مصابي حادث السويس

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حادث انقلاب أتوبيس بطريق «السويس - العين السخنة» أسفر عن 45 إصابة.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الحدث اليوم”، أن حالة واحدة من الـ 45 مصابا تعانى من اشتباه من كسر في العمود الفقري ، وباقي الحالات نسبة الإصابات متوسطة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوضع العام للحالات مستقر وشدة الإصابات أقل من المتوسط.

وفاة اثنين

وتابع عبد الغفار: أسفر حادث انقلاب ونش عن وفاة مواطنين اثنين، لافتا إلى أنه فور الإبلاغ عن الحادثين تم الدفع بـ22 سيارة إسعاف، ووصلت أول 5 سيارات بعد 7 دقائق من تلقي البلاغ، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام.