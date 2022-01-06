بالموف الهادئ.. كارول سماحة تبهر المتابعين في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة كارول سماحة صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارول سماحة في الصور مرتدية بلوزة باللون الموف العادئ، مع شورت باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

حلت الفنانة كارول سماحة ضيفة على حلقة خاصة عبر محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن مشوارها الفني ونجاحاتها الأخيرة، وحياتها الخاصة والعملية مع باسم كميل ومنة عامر، بعد اختيارها نجمة شهر ديسمبر.

وتحدثت كارول سماحة خلال الحلقة عن أعمالها الغنائية ، وتجاربها التمثيلية، وأفضل أغاني العام الحالي من وجهة نظرها، وعلاقتها بابنتها تالا وعلاقاتها في الوسط الفني وفي مصر.

وكشفت المطربة اللبنانية الشهيرة عن أعمالها المقبلة، قائلة إنها قامت بتصوير فيديو كليب أغنية جديدة في اسطنبول منذ أيام، وسيتم طرحها خلال 2022، موضحة أن قصتها تتميز بخفة الدم والكوميديا، وأحداث الكليب مستوحاة من حياة المشاهير والسوشيال ميديا والحياة اليومية التي نعيشها.

كما كشفت كارول سماحة عن حرصها على تقديم أغاني تعبر عن النساء ومشكلاتهم، من بينها أغنية "المطلقة" لأنها شعرت بأن هذه الموضوع لا يأخذ حقه في ظل معاناة الكثيرات معه، وأن الفن وظيفته تقديم رسائل هادفة.

ورفضت كارول سماحة وفق تصريحاتها لإنرجي تقديم أغنية تدور حول تحكم الرجل في ملابس النساء، موضحة أنها بمرحلة تخطت فيها هذه الموضوعات وأن الجمهور لم يكن ليصدقها.

وأكدت الفنانة اللبنانية الشهيرة على أنها تحرص دائما على عدم تقليد الآخرين موسيقيا أو فنيا، وتحاول الحفاظ على لونها الغنائي وستايلها الفني وتقديم موضوعات واقعية لأن الموسيقى والغناء غير منفصل عن الحياة والواقع الذي نعيشه.