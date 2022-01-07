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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يتناول قضايا الابتزاز والرشاوى.. أحداث الحلقات الجديدة من مسلسل "عنبر 6"

مشهد من المسلسل
مشهد من المسلسل

عرضت حلقتان جديدتان من مسلسل عنبر 6، حصريًا على منصة شاهد vip، ليخوض في صراعات السجينات داخل وخارج السجن، ويتناول قضايا الابتزاز، وإثبات النسب، والرشاوى وغيرهم، وتابعت الحلقتان قضية ليلى (صبا مبارك)، بعد اكتشافها لوالديها الحقيقيين، ولكنها وحتى الآن لا تزال تشعر بالغربة بينهما، كما تطورت العلاقة بينها وبين آدم (نواف الظفيري)، ولكن انتشار خبر صحفي جعل العلاقة على حافة الخطر، وجعلها تشك في كل من حولها، فما الذي حدث بينهما؟

 

أما عن الأحداث داخل السجن، فقد بدأت الصراعات بين رهف (سولاف فواخرجي) وحليمة، خاصةً بعد أن دفع زوجها لرشوة كي يتم التعامل معها بقسوة، ولكنها لجأت إلى رزان، كي تعلمها الدفاع عن نفسها ضد حليمة وعصابتها، ومن المقرر أن يستكمل عنبر 6 واقعة الابتزاز التي تقع على ابنة شقيقة الصحفي آدم، حيث تعيش حاليًا تهديدًا بسبب صورٍ لها مع صديقها السابق، فمتى سيعرف آدم بالأمر وكيف سيتصرف؟.

 

مسلسل عنبر 6

ويُعرض مسلسل عنبر 6 الآن وحصريًا على منصة شاهد vip، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامي ورشة مصنع الحكايات، ويُعد المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.

 

ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون هزت الرأي العام، ويعتبر مسلسل عنبر 6 هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة مصنع الحكايات، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان لتقديم أعمال درامية وسينمائية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، وقد حققت الورشة نجاحًا على المنصات الرقمية بمسلسلي وصية بدر وقارئة الفنجان.

عنبر 6 مصنع الحكايات صبا مبارك سلاف فواخرجي شاهد VIP

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