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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس القناطر الخيرية

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد عبر البث المباشر قداس عيد الميلاد المجيد من داخل كنيسة العذراء مريم بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة والأخوة الأقباط على حضور مراسم القداس وتأدية الصلوات، وتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد.

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مسلمو وأقباط مصر إيد واحدة .. هاشتاج عيد الميلاد يتصدر تويتر

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محافظ الغربية يحضر قداس عيد الميلاد المجيد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لـ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس  السيسي،  خلال تواجده فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد: « إحنا فى بيت من بيوت ربنا واللى حامى البلد دي ربنا سبحانه وتعالى، والكل يدعى أن ربنا يحمى مصر، وربنا هو اللي بيسبب الأسباب».

 

صلوات قداس عيد الميلاد المجيد

ويترأس البابا تواضروس الثاني، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مجموعة من آباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وعدد محدود من شعب الكنيسة بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

محافظة القليوبية عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد القناطر الخيرية قداس عيد الميلاد ميلاد المسيح

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