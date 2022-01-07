عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف عن أغنية الجوكر: مبقاش يفرق معايا التريند

رانيا يوسف
رانيا يوسف

علقت الفنانة رانيا يوسف على تداول اسمها في أغنية "التالتة ممكن" التي طرحها مغني الراب الجوكر، عبر قناته على موقع يوتيوب، وحققت مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة .

وقالت رانيا يوسف في مداخلة هاتفية مع برنامج كلام الناس، المذاع على محطة MBC، إنها فوجئت بتصدر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، لانشغالها في تصوير مسلسلها الجديد، وعدم متابعتها السوشيال ميديا مؤخرا. 

وردا على ذكر اسمها في أغنية الجوكر، قالت رانيا يوسف:" أي حد عاوز يتشهر بيحط اسمي في جملة مفيدة ويطلع تريند بس أنا مبقاش يفرق معايا". 

يهاجم الجوكر في "التالتة ممكن" زميله في غناء الراب المعروف باسم "أبيوسف"، وورد ذكر اسم الفنانة رانيا يوسف بين الكلمات، وذلك ردا على تراك للأخير ضمن موسم الدسات الذي بدأ منذ أيام ويتنافس فيه مغنيو الراب في طرح تراكات وأغاني تحمل أغاني ضد بعضهم البعض. 

موسم الدسات 

قبل أغنية الجوكر الجديدة، بدأت موجة الدسات مجددا بين مغنيي الراب والتراب في مصر، وعلى رأسهم مروان موسى وأبو الأنوار الذي تصدرت آخر "تراك" لهما قائمة التريند على يوتيوب مصر. 

أصدر مروان موسى بداية يناير الجاري تراك "سخنت جامد"، الذي يحتل حاليا المرتبة الثامنة في قائمة تريند يوتيوب، وحقق أكثر من 600 مليون مشاهدة، ويحمل الكثير من الانتقادات للمغني أبو الأنوار. 

وخلال يومين أصدر أبو الأنوار تراك "العباسية" الذي يحتل حاليا المرتبة الثالثة على يوتيوب، وحقق حوالي نصف مليون مشاهدة، وينتقد فيه أعمال مروان موسى خاصة أغنية "مكهرب". 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد عدد من مغنيي الراب بعضهما وأعمالهما الأخيرة وعلى رأسهم عفروتو وأبيوسف.

"الدس" هي طريقة معروفة لدى محبي ومغنيي الراب، يصدر فيها كلا منهما أغنية أو "تراك" تحمل من الألفاظ والانتقادات العديد من الإهانات تجاه بعضهما، لكن في الوقت نفسه تبرز قدراتهما الفنية على ابتكار كلمات وإيقاع موسيقي بصورة سريعة للرد. 

رانيا يوسف الجوكر التالتة ممكن ابيوسف تريند رانيا يوسف أغاني الراب

ترشيحاتنا

العملاق البافاري يكشف النقاب عن iX M60 الرياضية |صور

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة.. يغفر له ويُشفع له الرسول ويسقيه من يده الشريفة

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة إخفاء بعض الوقائع في البيانات المقدمة من البنوك إلى البنك المركزي

شبيهة بالوكالة.. الملابس المستعملة خطر يهدد بلدا أفريقية

اليمن.. ألوية العمالقة تسيطر على مناطق جديدة غرب شبوة

عضو اتحاد الكرة يكشف سر اختيار حازم إمام و بركات لمنصب مشرفي المنتخب الأول والأوليمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ