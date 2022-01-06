عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجمات تعرضن للتحرش.. مايا دياب: مسك مكان حساس.. رانيا يوسف تفشل في الامساك بالشاب

صدى البلد

يظل التحرش الجنسي القضية التي تؤرق المجتمع، ومؤخرا طالت نجمات الفن في المناسبات والأماكن العامة، من خلال بعض الشباب والفتيات والسيدات الذين حركهم الجنون نحو النجوم ليتحرشوا بهم.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز حالات التحرش التي تعرض لها النجوم.

 

مايا دياب 

أكدت الفنانة اللبنانية  مايا دياب، خلال لقائها في برنامج بصراحة  برفقه النجمة نيللي كريم ، انها تعرضت للتحرش من قبل في احدى حفلاتها الغنائية

وقالت مايا دياب :" تعرضت للتحرش في إحدى حفلاتي ، ولن أفصح عن البلد التي حدث فيها ذلك "

تابعت مايا دياب  :"  كنت ارتدي على المسرح  فستان مقفول وكبير وليس به أي شيئا ملفت للانتباه فكان مثل فساتين أميرات ديزني".

وأضافت مايا دياب: "قام واحد من الجمهور بلمس مكان  حساس في جسدي، فانهرت بشدة وظللت أصرخ ، ولم أرتاح الا لما خدت حقي ، حيث قمت بركله برجلي في الوجه".

 

شيرين عبد الوهاب

أثارت شيرين عبد الوهاب حالة كبيرة من الجدل بعد لحظات من طرح برومو حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج «تخاريف»، المرتقب عرضها غدًا، الاثنين، وكشفت خلالها عن تعرضها للتحرش، لتسألها الكيلاني عن رد فعلها بعد التعرض للتحرش، وهل كان ردها بضرب المتحرش أم لا.

 

رانيا يوسف

أكدت رانيا يوسف، في لقاء ببرنامج "أنا وأنا" عبر قناة ON E الفضائية، أنها تعرضت للتحرش في مكان عام من شاب لكنها لم تنجح في الإمساك به، وتحاول أن تنسى تلك الواقعة التي سببت لها أثرا سيئا.

 

مروى اللبنانية

في عام 2007، ضُجت وسائل الإعلام بعد انتشار عدة صور لمروى اللبنانية، خلال حفل غنائي أحيته على أحد شواطئ الإسكندرية، وظهرت في الحفل ترتدي فستانًا أخضر اللون يكشف جزءا كبيرا من جسدها، بينما العديد من الشباب يحيطون بها ويلامسون جسدها وهي منهارة تمامًا.

ورددت الصحف آنذاك أن مروى اللبنانية تعرضت للتحرش الجماعي مثلما بينت الصور، وأن الجمهور تعرض للإثارة من رقص مروى على المسرح، واستغل عدد منهم سوء التنظيم فاندفعوا نحوها في حالة تحرش جماعي بها.

وبالرغم من أن الصور توضح الواقعة، إلا أن مروى نفت، فقالت في لقاء لها إن ما حدث هو سوء تنظيم للحفل فحدثت حالة هرج من معجبيها الذين حاولوا التقاط الصور معها على المسرح، فحاول بعض الشباب أن يحيطوا بها ويحموها من التجمهر، وبالفعل اختبأت في إحدى الشقق المجاورة لحين الانصراف في أمان، مؤكدة أن ملابسها في الحفل لم تكن مثيرة أو عارية.

 

فيفي عبده

قبل عامين، وأثناء حضورها مراسم عزاء كريمة مختار، كانت فيفي عبده تتحدث مع إحدى الصحفيات خارج سرادق العزاء، وتفاجأت بشاب صغير يتحرش بها من الخلف، فالتفتت له مندهشة ونهرته بشدة، وانصرفت من المكان غاضبة.

 

هالة صدقي

تعرضت هالة صدقي للتحرش في عزاء أيضًا، وتعود الواقعة لعام 2002، أثناء تقديمها واجب العزاء في الراحلة سناء جميل، فوجدت شخصًا يتبعها في الجنازة وعندما اعتدى عليها ضربته على وجهه أمام الجميع، وأضافت أنها لم تخف من ضربه وسط هذا الحشد الكبير بالعزاء.
 

التحرش التحرش الجنسي مايا دياب شيرين عبد الوهاب رانيا يوسف مروى اللبنانية فيفي عبدة هالة صدقي

ترشيحاتنا

أول تعليق من حكيم زياش عن استبعاده من قائمة منتخب المغرب لأمم أفريقيا

سفير مصر بالكاميرون: هناك حمى عشق محمد صلاح.. وتواصلت مع الرئاسة من أجل توفير سبل الراحة للمنتخب

ميلانيا ترمب تعرض قبعة ولوحة ومنتجا رقميا للبيع في مزاد

أكثر السيارات المصنعة محلياً مبيعاً بمصر خلال 2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 6-1-2022

اتحاد جدة يقترب من طارق حامد بعد مباركة أحمد حجازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

"البيئة" تعلن انخفاض جودة الهواء لمدة 3 أيام

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

وفاة الفنانة مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عاما

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

فيديو

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

رد فعل غادة عادل بعد مطالبة أولادها العودة لـ مجدى الهواري| فيديو

تعرف على قصة قتل أوسو كونان لاعب الأهلي السابق .. فيديو

كلام نهائى.. حسن الرداد ينفي شائعات انفصاله عن إيمى سمير غانم| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ