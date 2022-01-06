نجمات تعرضن للتحرش.. مايا دياب: مسك مكان حساس.. رانيا يوسف تفشل في الامساك بالشاب

يظل التحرش الجنسي القضية التي تؤرق المجتمع، ومؤخرا طالت نجمات الفن في المناسبات والأماكن العامة، من خلال بعض الشباب والفتيات والسيدات الذين حركهم الجنون نحو النجوم ليتحرشوا بهم.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز حالات التحرش التي تعرض لها النجوم.

مايا دياب

أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، خلال لقائها في برنامج بصراحة برفقه النجمة نيللي كريم ، انها تعرضت للتحرش من قبل في احدى حفلاتها الغنائية

وقالت مايا دياب :" تعرضت للتحرش في إحدى حفلاتي ، ولن أفصح عن البلد التي حدث فيها ذلك "

تابعت مايا دياب :" كنت ارتدي على المسرح فستان مقفول وكبير وليس به أي شيئا ملفت للانتباه فكان مثل فساتين أميرات ديزني".

وأضافت مايا دياب: "قام واحد من الجمهور بلمس مكان حساس في جسدي، فانهرت بشدة وظللت أصرخ ، ولم أرتاح الا لما خدت حقي ، حيث قمت بركله برجلي في الوجه".

شيرين عبد الوهاب

أثارت شيرين عبد الوهاب حالة كبيرة من الجدل بعد لحظات من طرح برومو حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج «تخاريف»، المرتقب عرضها غدًا، الاثنين، وكشفت خلالها عن تعرضها للتحرش، لتسألها الكيلاني عن رد فعلها بعد التعرض للتحرش، وهل كان ردها بضرب المتحرش أم لا.

رانيا يوسف

أكدت رانيا يوسف، في لقاء ببرنامج "أنا وأنا" عبر قناة ON E الفضائية، أنها تعرضت للتحرش في مكان عام من شاب لكنها لم تنجح في الإمساك به، وتحاول أن تنسى تلك الواقعة التي سببت لها أثرا سيئا.

مروى اللبنانية

في عام 2007، ضُجت وسائل الإعلام بعد انتشار عدة صور لمروى اللبنانية، خلال حفل غنائي أحيته على أحد شواطئ الإسكندرية، وظهرت في الحفل ترتدي فستانًا أخضر اللون يكشف جزءا كبيرا من جسدها، بينما العديد من الشباب يحيطون بها ويلامسون جسدها وهي منهارة تمامًا.

ورددت الصحف آنذاك أن مروى اللبنانية تعرضت للتحرش الجماعي مثلما بينت الصور، وأن الجمهور تعرض للإثارة من رقص مروى على المسرح، واستغل عدد منهم سوء التنظيم فاندفعوا نحوها في حالة تحرش جماعي بها.

وبالرغم من أن الصور توضح الواقعة، إلا أن مروى نفت، فقالت في لقاء لها إن ما حدث هو سوء تنظيم للحفل فحدثت حالة هرج من معجبيها الذين حاولوا التقاط الصور معها على المسرح، فحاول بعض الشباب أن يحيطوا بها ويحموها من التجمهر، وبالفعل اختبأت في إحدى الشقق المجاورة لحين الانصراف في أمان، مؤكدة أن ملابسها في الحفل لم تكن مثيرة أو عارية.

فيفي عبده

قبل عامين، وأثناء حضورها مراسم عزاء كريمة مختار، كانت فيفي عبده تتحدث مع إحدى الصحفيات خارج سرادق العزاء، وتفاجأت بشاب صغير يتحرش بها من الخلف، فالتفتت له مندهشة ونهرته بشدة، وانصرفت من المكان غاضبة.

هالة صدقي

تعرضت هالة صدقي للتحرش في عزاء أيضًا، وتعود الواقعة لعام 2002، أثناء تقديمها واجب العزاء في الراحلة سناء جميل، فوجدت شخصًا يتبعها في الجنازة وعندما اعتدى عليها ضربته على وجهه أمام الجميع، وأضافت أنها لم تخف من ضربه وسط هذا الحشد الكبير بالعزاء.

