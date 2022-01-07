عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بآية قرآنية.. أكرم حسني يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

هنأ الفنان أكرم حسني الأخوة الأقباط في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ" .. كل سنة و اخواتنا المسيحيين طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

txt

شوبير يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: حفظ الله مصر وطنا آمنا وشعبا واحدا

txt

يارب تكون سنة سعيدة وكلها خير.. هالة صدقي تحتفل بعيد الميلاد

جدير بالذكر انه عبّر الفنان أكرم حسني، عن سعادته بالوقوف والغناء بجانب الكينج محمد منير، في حفلته أمس.

ونشر أكرم حسني، عدة صور من خلال حسابه الرسمي على “انستجرام” بصحبة محمد منير، وعلق عليها قائلاً: “محمد منير حالة خاصة جدا وحضور حفلاته جزء من ذكرياتي الحلوة، امبارح كان ليا شرف إني أكون جنب الكينج عالمسرح وحقيقي طاقة الحب بين منير وجمهوره متتوصفش في كلام”.

 

وقدم منير خلال الحفل، عددا من الأغانى مثل عملونى عنيكى ، الدايرة ، نعناع الجنينة ، شبابيك ، رمانه ، فينك يا حبيبى ، شجر اللمون ، يونس ، دنيا تدور ، الرزق على الله .

عيد الميلاد المجيد الفنان اكرم حسني اكرم حسني المسيحيين عيد الميلاد الاقباط فى مصر الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

ماذا نقول عند سماع الأذان ؟ 25 كلمة حث عليها النبي تغفر ذنوبك

هل تنجح الصين في مهمتها لابتكار شمس اصطناعية قوتها تعادل 6 أضعاف الموجودة في الكون؟

أشخاص يحضرون الجمعة ليس لهم أجر..تعرف عليهم

المغرب: الوضع الوبائي غير مطمئن ولا يسمح حاليا بفتح حدود المملكة

أحمد أيمن منصور يعلن عن توقيع لـ الأهلي وسر توقف الصفقة

الزمالك حيضيع.. ميدو يوجه رسالة صادمة لـ جمهور النادي وأبنائه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

حفاظا على حالته النفسية .. ويجز يعلن اعتزال الحفلات مؤقتا

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

المغرب: الوضع الوبائي غير مطمئن ولا يسمح حاليا بفتح حدود المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ