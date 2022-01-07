بآية قرآنية.. أكرم حسني يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ الفنان أكرم حسني الأخوة الأقباط في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ" .. كل سنة و اخواتنا المسيحيين طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

جدير بالذكر انه عبّر الفنان أكرم حسني، عن سعادته بالوقوف والغناء بجانب الكينج محمد منير، في حفلته أمس.

ونشر أكرم حسني، عدة صور من خلال حسابه الرسمي على “انستجرام” بصحبة محمد منير، وعلق عليها قائلاً: “محمد منير حالة خاصة جدا وحضور حفلاته جزء من ذكرياتي الحلوة، امبارح كان ليا شرف إني أكون جنب الكينج عالمسرح وحقيقي طاقة الحب بين منير وجمهوره متتوصفش في كلام”.

وقدم منير خلال الحفل، عددا من الأغانى مثل عملونى عنيكى ، الدايرة ، نعناع الجنينة ، شبابيك ، رمانه ، فينك يا حبيبى ، شجر اللمون ، يونس ، دنيا تدور ، الرزق على الله .