رانيا فريد شوقي تهنئ شعب مصر بعيد الميلاد المجيد

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت رانيا: “يا حبايب القلب كل سنة و انتم طيبين و بخير و صحة وعافية وستر و سلام و محبه و امان يارب كل سنة و كلنا بنحتفل بعيد سيدنا عيسي عليه السلام بحبكم في الله اللهم احفظ مصر و بارك في ناسها الطيبين ❤❤”.



أعلنت الفنانة، رانيا فريد شوقي، عن مواعيد عرض مسلسلها الجديد "الحلم"، ونشرت البوستر الرسمي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت فريد شوقي معلقة من خلال البوستر: "مسلسل #الحلم يعرض يوميًا على #قناة_الحياة الساعة ٩ مساءً و يعاد الساعة ١ صباحاً و الساعة ١٢ ظهراً".



وتحدثت الفنانة صابرين عن دورها في مسلسل "الحلم"، قائلة: "دور جديد عليا وأول مرة أعمله .. وهو عبارة عن سيدة تبدو أنها شريرة وقوية ولكن في الحقيقة هي عكس كده".

وأضافت صابرين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن المسلسل يناقش العلاقات الأسرية، معقبة: "ودي افتقدناها من زمان، وافتقدنا إن على قد ما يكون فيه شدة، يكون فيه حنية".