بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الاربعين بالدقهلية

نقلت القناة الأولى المصرية، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الاربعين بمحافظة الدقهلية.

وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة، بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، وخطيباً الدكتور محمد عزت محمد.



موضوع خطبة الجمعة



وأعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان : "العمل شرف"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

هل أرفع يدي أثناء الدعاء في خطبة الجمعة؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل أرفع يدي أثناء الدعاء في خطبة الجمعة لأن البعض يقول أن الصحابة لم يرفعوا أيديهم وكذلك النبي لم يرفع يديه؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن الوارد في السنة أنه لا يوجد رفع للأيدي في الدعاء في نهاية خطبة الجمعة، منوها أنه لو رفع المسلم يديه أثناء هذا الدعاء فهذه ليست مخالفة كبيرة لأنه من أصول الشريعة هي رفع اليدين أثناء الدعاء.

وأشار إلى أن من أراد رفع اليدين أثناء الدعاء في نهاية خطبة الجمعة فليفعل، ومن لم يرد رفع اليدين فلا حرج عليه.