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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1000 مواطن بقرية حاجر خزام في قنا

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بقنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان استهلت سلسلة قوافلها الطبية المجانية لعام ٢٠٢٢ بالكشف على ١٠٠٤ مواطن من أهالى قرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية.

جرى تنفيذ القافلة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبية حيث تم توقيع الكشف الطبي على "٣٠٩ حالة طب أطفال ، ٢٦٠ حالة أمراض باطنة ، ٢١٧ حالة جراحة عظام ، ٩٧ حالة جراحة عامة ، ٨٥ حالة نساء وتوليد ، ٣٦ حالة تنظيم أسرة " ، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لعدد ١٣ حالة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضاً عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٠ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .


وقال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا، إن المديرية نجحت خلال العام الماضي في تسيير ٥٩ قافلة تم خلالها توقيع الكشف الطبى ومنح العلاج مجانا لـ ٦١ ألف و ٢٦٣ مواطن .

وأوضح تاوضروس، أن المديرية تستهدف هذا العام تنظيم المزيد من القوافل الطبية لتغطية كافة القرى والنجوع النائية والأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية بها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


 

قافلة طبية مجانية بقنا
قافلة طبية مجانية بقنا
قافلة طبية مجانية بقنا
قافلة طبية مجانية بقنا
قنا قافلة الخدمات الطبية مديرية الصحة قرية حاجر خزام قوص الصحة حياة كريمة

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