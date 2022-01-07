خطيب الأوقاف: من خرج يسعى على أهله وولده فهو في سبيل الله.. فيديو

قال الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، إن بداية العام الجديد تدعونا إلى الأمل المعتمد على العمل الذي هو شرف لكل إنسان محب لدينه ووطنه.

وأضاف محمد عزت، في خطبة الجمعة من مسجد الأربعين بمحافظة الدقهلية، أن القرآن الكريم دعا إلى العمل في قوله تعالى "هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا" وقوله تعالى "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

وأشار إلى أن العمل شرف يحفظ للإنسان كرامته قيمته في هذه الحياة لذا يقول رسول الله "أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده وكان سيدنا سفيان الثوري يمر على بعض الناس وهم جلوس في المسجد الحرام، فيقول لهم "ما أجلسكم ؟ فيقولون: وما نصنع؟ فيقول: قوموا فاطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين".

وتابع: علمنا النبي الكريم في ثنايا سيرته العطرة معنى تحقيق في سبيل الله، فقد مر أعرابي على صحابة النبي فأعجبهم جلده ونشاطه فقالوا لرسول الله: لو كان هذا في سبيل الله؟ فصحح لهم النبي المفهوم: لو كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله ولو سعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ولو خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله ولو خرج يسعى على أهله فهو في سبيل الله.

وأكد أن معنى كلام النبي هو أن العمل له شرف ومكانة كبيرة في الإسلام ولهذا فمن خرج من بيته قاصدا العمل والسعى على ولده وأهله ونفسه فهو في سبيل الله.